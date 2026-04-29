La UCLM ofrecerá desde el próximo curso el grado de Fundamentos de la Arquitectura, que se impartirá en Toledo

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. - JCCM

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha actualizado los estudios de arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha y lo ha hecho autorizando y creando el nuevo grado de Fundamento de la Arquitectura, que empezará a impartirse en el próximo curso 2026/2027.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha recordado que esta actualización viene a sustituir otro grado ya existente, el de Arquitectura, que tenderá a desaparecer. El nuevo Grado de Fundamentos de la Arquitectura es un título de carácter presencial, se impartirá en castellano, en la Escuela de Arquitectura de Toledo, para 60 alumnos de nuevo ingreso y con un total de 300 créditos, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Como ha señalado la portavoz del Ejecutivo, "con este grado, la UCLM beneficiará principalmente a estudiantes interesados en la edificación, el urbanismo y el diseño sostenible, ofreciendo una formación integral". Además, permitirá a los titulados acceder al máster habilitante para ejercer la profesión de arquitecto, facilitando su inserción laboral en diseño, rehabilitación y gestión de proyectos; así como al sector de la construcción y edificación y a la sociedad en general.

"Disciplinas como la arquitectura son más necesarias que nunca", ha insistido Padilla, pues la urgencia de desarrollar estudios que mejoren la habitabilidad y que se humanice en un contexto de necesidad de viviendas y de urbanismo respetuoso con el entorno ha llevado al Ejecutivo regional a autorizar e implantar este nuevo grado, que permite actualizar, al tiempo que mejora, la oferta de grados de una de las universidades públicas de Castilla-La Mancha.

"Es una decisión planificada, solvente y alineada con el fortalecimiento de la universidad pública, que mira no solo al presente, sino también al futuro, preparando el talento para una sociedad que necesita de nuevas soluciones ante los nuevos retos", ha insistido.

Algo que contrasta mucho, ha recordado Esther Padilla, con lo que ocurre en la comunidad vecina, donde la universidad pública está "cada vez más debilitada, no solo por las cada vez menores aportaciones económicas, sino también por la proliferación de universidades privadas, lo que está provocando un deterioro de la calidad".

Los objetivos del nuevo Grado de Fundamentos de Arquitectura son los de fomentar aptitudes y habilidades que posibiliten una relación equilibrada entre la actividad humana, la ocupación del territorio y la preservación del medio natural. Los egresados en este nuevo Grado estarán capacitados para la concepción y elaboración de proyectos arquitectónicos que garanticen exigencias estéticas y técnicas, así como el ejercicio de la libre profesión, la docencia y la investigación.

En opinión de Padilla, "en Castilla-La Mancha, cada decisión viene a fortalecer la universidad pública, mejorando la oferta, dotándola de recursos y garantizando, además, que es un elemento vertebrador de la región y generador de conocimiento". La responsable autonómica ha añadido que aquí se garantizan las condiciones de acceso en igualdad a todos los jóvenes, a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren acceder a ella.

La implantación de esta nueva titulación se realizará por inmersión total con respecto al Plan aprobado en 2024, sustituyendo en el curso 2026/2027 todos los cursos que se imparten de ese Plan (hasta tercer curso), es decir, el alumnado que en el curso 2025/2026 esté cursando el segundo curso del Plan de Estudios del Grado de Arquitectura, de 2024 (no habilitante), pasará automáticamente a cursar en el curso 2026/2027 el tercer curso del nuevo Plan del Grado en Fundamentos de Arquitectura.

Con esta titulación que autoriza el Gobierno de Castilla-La Mancha, la oferta educativa de grados se ha actualizado con la creación de 15 nuevos grados, 32 nuevos másteres y tres doctorados.