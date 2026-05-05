La UCLM reconoce a sus investigadores Ramón y Cajal por fortalecer el proyecto científico de la institución

La UCLM reconoce a sus investigadores Ramón y Cajal por impulsar el talento investigador y fortalecer el proyecto científico de la institución. - UCLM

ALBACETE 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 29 investigadores e investigadoras Ramón y Cajal de la Universidad de Castilla-La Mancha han sido reconocidos este martes durante el acto conmemorativo del 25º aniversario de este programa en la institución académica, formando parte de las actividades que la Universidad regional viene desarrollando en el marco del 40º aniversario de su creación.

El salón de actos de la Facultad de Farmacia ha acogido el acto académico, durante el cual se ha entregado a cada investigador e investigadora Ramón y Cajal de la UCLM una figura representativa por formar parte de un programa que cumple 25 años y que ha representado "un hito en la incorporación y consolidación del talento investigador en nuestro sistema universitario", como ha indicado el rector, Julián Garde, quién ha dicho, además, que "ha contribuido de manera decisiva a la construcción de un proyecto científico, sólido, competitivo y con proyección internacional".

Garde ha agardecido de forma reiterada la labor del personal investigador vinculado a este programa, destacando que su trabajo no solo genera conocimiento, sino que tiene como objetivo final mejorar la vida de las personas. Programa, como ha añadido, de carácter "transformador" para la investigación en España y, en particular, para la UCLM.

El rector ha subrayado, igualmente, que el desarrollo del programa en la UCLM ha sido posible gracias al apoyo institucional, incluyendo los servicios de gestión de la investigación, la Oficina de Proyectos Europeos y la Escuela Internacional de Doctorado, destacando su impacto económico al señalar que los contratos asociados al programa han supuesto más de once millones de euros para la Universidad, cifra que se ha incrementado mediante la captación de financiación competitiva y colaboraciones con empresas.

Finalmente, ha celebrado el aumento del interés por la UCLM en las últimas convocatorias --con cinco nuevos investigadores incorporados en 2024-- y ha calificado el acto como uno de los "más bonitos" del aniversario, reiterando su agradecimiento y reconocimiento a los participantes.

Durante el turno de intervenciones también ha participado la secretaria general de la UCLM, Isabel Gallego; el vicerrector de Política Científica, Ricardo Cuevas, el director general de Universidades, Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha José Antonio Castro; y el director la Agencia Estatal de Investigación, José Manuel Fernández de Labastida, quien destacó el papel del Programa Ramón y Cajal como una de las principales vías para atraer y consolidar talento científico en España.

En su intervención, ha felicitado a los investigadores por su excelencia y subrayó que este programa ha movilizado una inversión cercana a los 1600 millones de euros y ha contribuido de forma decisiva al fortalecimiento del sistema científico y su proyección internacional.

Asimismo, ha avanzado una reforma del programa orientada a mejorar la estabilidad de la carrera investigadora, reforzar las condiciones de trabajo y facilitar el acceso a posiciones permanentes, así como impulsar la participación en proyectos europeos y la atracción de talento desde el extranjero.