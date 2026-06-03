La UCLM y la UAEH de México acuerdan impulsar la cooperación docente e investigadora y la movilidad internacional

El rector de la UAEH de México, Octavio Castillo, y el rector de la UCLM, Julián Garde. - UCLM

CIUDAD REAL 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) de México han firmado en la sede del Rectorado en Ciudad Real un convenio marco de colaboración que permitirá el desarrollo de actividades conjuntas en los ámbitos de la enseñanza y la investigación, en programas de grado y de posgrado; y avanzar para lograr una mayor proyección internacional por parte de ambas.

El acuerdo, suscrito por los rectores de la UCLM y la UAEH, Julián Garde López-Brea y Octavio Castillo Acosta, respectivamente, contempla entre sus líneas de actuación el impulso a la movilidad con el intercambio de estudiantes y personal docente e investigador, la organización y participación de ambos colectivos en cursos, seminarios, coloquios o congresos organizados por cada una de las instituciones, y el intercambio de publicaciones y materiales pedagógicos, según ha informado la Universidad pública castellanomanchega por nota de prensa.

Asimismo, el convenio recoge el intercambio de lectores nativos para la enseñanza de su lengua materna en las instituciones de destino, el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, la participación conjunta en programas internacionales de cooperación interuniversitaria, y la colaboración cultural y deportiva.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por igual periodo, y se desarrollará a través de convenios específicos que concretarán cada una de las iniciativas.

La UCLM ha nombrado a la profesora Sonia Merino Guijarro en calidad de coordinadora de la movilidad y la UAEH al maestro José Luis Sosa Martínez para la cooperación entre ambas instituciones.

En el acto de firma del convenio han estado presentes, por parte de la UCLM, el vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales, Raúl Martín; la directora académica de este Vicerrectorado, Sonia Merino; y el catedrático de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas y promotor de la visita, Agustín Lara.

En representación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo han asistido las profesoras investigadoras del área de Química Verónica Salazar, Judith Jaime y Elizabeth Contreras.