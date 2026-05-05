UGT advierte que "la huelga será inminente" en Brahm Manzanares de no se avanzan en la reunión de la próxima semana

Trabajadoras de Brahm de Manzanares se han vuelto a concentrar a las puertas de la fábrica. - UGT

CIUDAD REAL 5 May. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Brahm Manzanares ha protagonizado este martes una nueva concentración en las puertas de las instalaciones de la empresa para reclamar mejoras salariales y avances en las negociaciones para el nuevo convenio colectivo. Una movilización en la que han advertido que "la huelga será inmimente" en caso de de no avanzarse en la negociación durante la reunión prevista para la próxima semana.

Así lo ha destacado el presidente del Comité de Empresa, Miguel Alberto Latur, que ha participado en la concentración acompañado por la secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, y por el secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, según ha informado UGT por nota de prensa.

Brahm, una multinacional dedicada a la fabricación de componentes de automóvil, maquinaria agrícola y defensa, cuenta en su centro de Manzanares con una plantilla de 150 personas.

El Comité de Empresa exige una actualización del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras similar a lo contemplado en el Convenio Colectivo del Metal de Ciudad Real, esto es, subidas para los años 2026, 2027 y 2028 del 4%.