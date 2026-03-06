UGT anima a salir a la calle este 8M en Castilla-La Mancha a reivindicar los derechos de la mujeres trabajadoras

La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro (i), y la secretaria general de UGT en C-LM, Lola Alcónez (d). - UGT

TOLEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha llamado a la ciudadanía de Castilla-La Mancha a salir a la calle este próximo domingo, 8 de marzo, para reivindicar los derechos de las mujeres trabajadoras y que "sufren tantas veces esas discriminaciones que están supeditadas a los puestos de trabajo más precarizados".

"Salgamos a la calle porque es el único lugar en el que mostramos que estando unidos podemos luchar contra esas corrientes negacionistas y destructivas que quieren acabar con los derechos", ha dicho a los medios la secretaria regional del sindicato, Lola Alcónez, antes de participar en el acto organizado por el sindicato por el 8M, junto a la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro.

Respecto a la jornada, Alcónez ha explicado que el sindicato pretende reflexionar y visibilizar sobre cuáles son las dificultades con las que se encuentran las mujeres en el ámbito laboral y las desigualdades que están sufriendo "solo por el mero hecho de ser mujer".

Así, ha destacado que en la misma van a participar tanto la vicesecretaria general de UGT como la presidenta de la Fundación Grupo Norte, Almudena Fontecha, "dos mujeres importantes que son referentes por su trabajo, su compromiso y su implicación en el sindicato".

En este sentido, de Lola Navarro ha apuntado que es impulsora de políticas de igualdad y de Almudena Fontecha que fue la primera secretaria general del sindicato en la región y cocreadora de la Escuela de Mujeres Dirigentes.

"Nuestro sindicato pretende ser un espacio abierto que tiende la mano a las mujeres para que encuentren un lugar de diálogo, un lugar de consenso y un espacio seguro en el que estar. Invitamos a todas y a todos a que nos busquen aquí porque estamos para eso", ha sostenido.

SALIR "DEL RINCÓN PERMANENTE DE LA VIOLENCIA"

De su parte, la vicesecretaria general de UGT ha dicho que el sindicato apuesta por el hecho de que las mujeres puedan salir "del rincón permanente de la violencia" donde hay "mucho ruido" y donde "estamos absolutamente cansadas y frustradas".

"Estamos en las puertas del 8 de marzo y ya hay 11 mujeres asesinadas y dos niños. Interpelamos a los hombres, a las mujeres, a toda la representación unitaria de la organización para que en ese proyecto que llevaremos a cabo con la patronal y CCOO podamos implicarnos todos, formarnos y sensibilizarnos porque necesitamos erradicar la violencia que estamos sufriendo las mujeres", ha manifestado.

Ha destacado que estos días atrás se han celebrado las Jornadas Confederales del Área de Mujeres de UGT, con 600 participantes, donde se hizo un recorrido por el pasado, el presente y el futuro; y en la que se le hizo entrega del premio Sororidad a la periodista Sarah Santaolalla.

Ha lamentado así que Santaolalla "está sufriendo una situación terrorífica por pseudo periodistas que la esperan a la puerta del Senado, por la calle, en su casa, e incluso sufriendo violencia". "Esto no es posible en el siglo XXI en un país democrático", ha añadido.

Es por ello por lo que ha dicho que con este acto el sindicato quería rendir homenaje a todas las periodistas que están sufriendo "una violencia extraordinaria por gente que merece todo nuestro reproche", al tiempo que ha pedido a sus "compañeros de viaje" que unan fuerzas con el sindicato y reprochen "esta violencia que estamos sufriendo las mujeres día sí y día también".

LA JUVENTUD

Preguntada por la juventud y el hecho de que pueda estar virando a posiciones de ultraderecha, la sindicalista ha afirmado que cree que la juventud española "no es tanto de derechas ni extrema derecha" y que lo que ocurre es que los jóvenes se están informando a través de las redes sociales. "Ahí el algoritmo está haciendo muchísimo daño".

Es por ello por lo que ha señalado que UGT está llevando a cabo "campañas muy disruptivas" y que se necesita hablar del pasado para explicar cómo se vivía en la época franquista. "Hay una gran desinformación y necesitan que todos nos impliquemos en recordarles lo que fue la dictadura franquista y que los derechos no han caído del cielo".