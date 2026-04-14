UGT atribuye la subida a la guerra de Irán y pide medidas para familias afectadas por subida del Euríbor

Archivo - Varios productos con dinero en efectivo, a 31 de julio de 2025, en Madrid (España). El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 2,7%, debido a un efecto base asociado a la caída del precio de - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha señalado que la "importante subida" de los precios en marzo en la región se explica principalmente por el "fuerte encarecimiento de la gasolina y el gasóleo, derivado del mantenimiento y la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio", al tiempo que ha pedido medidas más focalizadas, como ayudas directas a colectivos vulnerables o destinadas a mitigar el impacto sobre las familias hipotecadas más afectadas por la subida del Euríbor.

En nota de prensa, UGT afirma que la región es la tercera con la subida más alta, solo detrás de Madrid y Galicia. En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 1,5%.

El conflicto bélico "está generando un notable impacto sobre los precios, y una elevada incertidumbre", tal y como ha explicado la secretaria de Empleo, Igualdad, y Políticas Sociales de UGT CLM, Isabel Carrascosa.

"Está claro que no podemos hacer ninguna previsión sobre la evolución de precios en este 2026, ya que todo queda supeditado a la evolución de la guerra, así como a su impacto sobre los mercados energéticos internacionales y las cadenas de suministro".

En este contexto, UGT valora las medidas aprobadas para hacer frente al impacto de la guerra en Irán, pero insiste en la necesidad de avanzar hacia medidas más focalizadas y eficaces, especialmente mediante ayudas directas dirigidas a los colectivos más vulnerables, así como en mantener "un proceso continuo de diálogo y evaluación".

Otro asunto que ha destacado la responsable de empleo del sindicato en la región es la necesidad de articular medidas de protección social y financiera para mitigar el impacto sobre las familias hipotecadas más afectadas por la subida del Euribor; así como la importancia --"ahora más que nunca"-- de reforzar el diálogo social para garantizar que las familias no pierdan poder adquisitivo.

"En materia de negociación colectiva se hace más necesario que nunca garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Los convenios colectivos con cláusulas de garantía salarial son una herramienta fundamental para proteger a la clase trabajadora frente a una inflación que no han provocado, evitando que el peso de la crisis recaiga, una vez más, sobre quienes viven de su trabajo", ha afirmado la líder sindical.

Es por ello que ve "imprescindible que estas cláusulas se generalicen y se activen de forma efectiva, asegurando la revisión automática de los salarios conforme a la evolución de los precios y defendiendo así unas condiciones de vida dignas frente a la volatilidad económica y geopolítica".