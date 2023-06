UGT aumenta un 6% su presencia en empresas de C-LM desde 2019 y se marca el objetivo de ser el sindicato mayoritario

El sindicato creará en septiembre las áreas regionales de mujer, medioambiente y LGTBI



TOLEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ha mejorado su situación dentro de las empresas de la región con la actual Comisión Ejecutiva regional, al aumentar un seis por ciento su presencia en las compañías regionales desde 2019; por lo que se marca como objetivo volver a ser el sindicato mayoritario en las cinco provincias de la Comunidad Autónoma

Así lo han indicado este lunes en el transcurso de un desayuno informativo el secretario regional de UGT, Luis Manuel Monforte, y secretario regional de Organización del sindicato, Javier Flores, donde han apuntado igualmente que el sindicato ha superado los 3.000 delegados en los centros de trabajo de la región, algo que no ocurría desde 2014 y que han calificado como "un hito".

A ello ha unido Flores que el pasado mes de mayo UGT Castilla-La Mancha alcanzó el reto de superar el 30 por ciento de representatividad en las empresas de la Comunidad Autónoma, al haber alcanzado un 30,4 por ciento. "Otro hito que queremos destacar", ha argumentado.

También ha subrayado que desde 2020 UGT ha ido restando un uno por ciento de representación al año con respecto a CCOO en las empresas de la Comunidad Autónoma. Así, si en 2020 la diferencia era de un 17 por ciento, en 2021 se redujo al 16,5, en 2022 al 15,4 por ciento y actualmente un 14 por ciento.

Ha destacado también el secretario de Organización del sindicato, que UGT es actualmente la primera fuerza sindical en Guadalajara y que este mismo año ha conseguido serlo también en la de Ciudad Real.

Por último, en cuanto a afiliación, ha indicado que actualmente UGT cuenta con

30.390 afiliados cotizantes de los que 18.113 son hombres y 12.277 son mujeres, con un crecimiento de un 12 por ciento en materia de afiliación solo en los dos últimos años.

En este aspecto, Flores ha destacado el aumento de afiliación en los jóvenes menores de 25 años, que cuentan con una cuota de un euro, lo que ha hecho que el sindicato haya experimentado un crecimiento en este colectivo de un 200,23 por ciento en los dos últimos años.

OBJETIVO: SER SINDICATO MAYORITARIO

De su lado, Monforte, a tenor de estos datos, ha indicado que los objetivos a corto y medio plazo del sindicato pasan por ser de nuevo el mayoritario en la región. "Gozamos de salud, buenas cifras y tenemos una hoja de ruta muy clara para llegar a todas las empresas de la región porque donde hay representatividad sindical hay menos problemas".

También ha adelantado que UGT Castilla-La Mancha no podía estar al margen de la evolución de la sociedad y tiene que incorporar a los colectivos creando áreas concretas que traten con los jóvenes, algo que ya hicieron el pasado año con la creación de RUGE, las personas LGTBI, medioambiente o mujer.

Es por ello por lo que ha avanzado que en septiembre, cuando pase el verano, UGT Castilla-La Mancha constituirá un área LGTBI porque la igualdad "aún o no es efectiva ni real"; un área de medioambiente ante las nuevas formas de trabajar más sostenibles y verdes que influye en los trabajadores; y un "gran área" de mujer que será trasversal y trabajará en todas las secretarías del sindicato.

Durante su intervención, en la que ha destacado que este 19 de junio se cumplen 30 años de la constitución de UGT Castilla-La Mancha, Moforte ha resaltado los logros conseguidos en la actualidad tanto en el ámbito regional como el nacional, tales como la reforma laboral, el acuerdo estratégico para la negociación colectiva, la subida de salario mínimo interprofesional o la subida de las pensiones.

"Son medidas acertadas que viene muy bien a Castilla-La Mancha", ha señalado, pese a que se ha mostrado preocupado por los "vaivenes" que está sufriendo la sociedad y que ha esperado que no repercutan el diálogo social y en la ciudadanía.

"No se pueden tocar estos avances", ha dicho, lamentando que cuando gobierna la ultraderecha, como en Castilla y León, desaparece el diálogo social tras "haberse cargado" el sistema de mediación "de un plumazo".

Precisamente, preguntado por el avance de Vox, Monforte ha manifestado que quizá "no se ha sabido vender bien los avances ni los logros conseguidos", por lo que ha pedido que las políticas, sean del color que sean, pongan en el centro a las personas. "Si el PP nos lo demuestra, eso nos puede valer. Eso y que crean en el diálogo social".

También a preguntas de los medios sobre si los trabajadores votan a Vox, el secretario regional de UGT ha reconocido que hay "muchos más" que lo hacen "que los que debería haber". "La clase trabajadora está votando a la ultraderecha porque sino no subiría tanto como lo está haciendo", ha lamentado, para señalar que no entiende cómo un trabajador vota a un partido que "no cree en sus derechos".