UGT Castilla-La Mancha lamenta el grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo

Accidente de Urda - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ha lamentado profundamente el trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo y ha trasladado su más sentido pésame y toda su solidaridad a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como su apoyo a las personas heridas y al conjunto de todas las personas afectadas por esta grave situación.

El sindicato exige que se realice una investigación exhaustica para esclarecer las causas de este nuevo suceso que se produce tan solo nueve meses después del que, en Adamuz, se cobró la vida de 46 personas, ha informado en nota de prensa.

Reconoce asimismo la actuación de los servicios de emergencia y del personal ferroviario que están trabajando en la zona en condiciones de extrema dificultad para asistir a las víctimas asegurar la zona y restablecer las comunicaciones.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Castilla-La Mancha hace un llamamiento a reforzar las medidas de seguridad y a depurar responsabilidades si las hubiera y expresa también su apoyo, solidaridad y afecto a las trabajadoras y trabajadores del sector ferroviario, quienes hoy viven con especial dolor un accidente en su propio ámbito de trabajo, y aun así siguen prestando un servicio esencial con profesionalidad y entrega.

Recuerda que las personas trabajadoras que, como consecuencia de este suceso y de las incidencias o limitaciones de movilidad asociadas, no puedan acceder a su centro de trabajo o transitar por las vías necesarias para acudir al mismo --con independencia del medio de transporte utilizado--, tienen derecho a un permiso retribuido de hasta cuatro días, sin pérdida de salario.

Este derecho está recogido en el artículo 37.3 g) del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el permiso retribuido cuando exista imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo como consecuencia de recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, o cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente.

También insta a las empresas a que actúen con responsabilidad, evitando cualquier tipo de perjuicio a quienes no puedan desplazarse por causas ajenas a su voluntad y priorizando siempre la seguridad y la protección de las personas trabajadoras.

UGT Castilla-La Mancha permanecerá atenta a la evolución de la situación, ofreciendo orientación laboral a las personas trabajadoras afectadas y reiterando la necesidad de que se garantice un transporte público seguro, fiable y con condiciones laborales dignas para quienes lo hacen posible cada día.