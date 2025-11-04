UGT cree que "la estabilidad del mercado de trabajo demuestra que los derechos laborales impulsan la economía"

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria regional de UGT, Lola Alcónez; ha valorado este martes los datos del paro del mes de octubre en la región positivamente, aunque con matices. "La lectura positiva que hacemos es que estamos ante la cifra más baja para un mes de octubre desde 2007, (y pese a esta subida propia de la estacionalidad de este mes después de las vacaciones y de muchas campañas agrícolas), tenemos el mejor dato de toda la serie histórica".

"Valoramos por tanto positivamente estas cifras, pero también seguimos vigilantes con algunos puntos que siguen siendo el talón de Aquiles de nuestro mercado laboral. El desempleo femenino ha vuelto a subir, así como el juvenil. De esas 118.141 personas desempleadas, 77.388 son mujeres. Volvemos a ver esa brecha de género importante en cuanto al acceso al empleo. Por lo que reiteramos la necesidad de políticas activas de empleo con perspectiva de género", ha señalado.

Alcónez ha subrayado que los datos confirman que el mercado laboral regional pasa por un momento de estabilidad, lo que demuestra una vez más que los derechos laborales impulsan la economía. "La reforma laboral, la subida de los salarios y, de manera especial, el importante incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no solo no destruye empleo, sino que fortalece y mejora sustancialmente el comportamiento del mercado de trabajo".

Por ello, desde UGT Castilla-La Mancha reclaman que la negociación del SMI de 2026 se aborde con determinación. Y para todos aquellos y aquellas que siguen en la búsqueda de empleo, como estas 118.141 personas desempleadas en la región, reclama políticas públicas activas de empleo más eficaces, reforzar la protección del contrato de trabajo endureciendo el despido y continuar con la senda de mejora salarial y reducción de la jornada laboral "como elementos indispensables para avanzar hacia un mercado laboral justo, inclusivo y sostenible".