UGT destaca que el aumento en C-LM ha sido "moderado" y "menos pronunciado" que en el conjunto del país

Archivo - La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, en una imagen de archivo. - UGT - Archivo

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ha considerado que el aumento del desempleo en la región en el mes de agosto ha sido "moderado" y "menos pronunciado que en el conjunto del país, teniendo en cuenta que es un mes "tradicionalmente malo para los datos del paro, ya que termina la temporada turística alta vinculada a los meses estivales, se produce un parón administrativo y empresarial y muchas empresas frenan su actividad o cierran por vacaciones, reduciendo temporalmente las altas laborales".

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT en la región, Isabel Carrascosa, ha destacado que los datos ponen de manifiesto que "la estabilidad en el empleo sigue latente en nuestra región y en el conjunto del país", aunque ha mostrado su "preocupación" por colectivos como las mujeres y los jóvenes.

"Es importante entender que en estos momentos no hablamos de destrucción de empleo, sino de estacionalidad del mismo. Y, además, estamos hablando de un incremento leve y más moderado que la media, ya que en el conjunto de España el porcentaje de desempleo ha ascendido un 1,92%, mientras que en Castilla-La Mancha lo ha hecho un 1,24%. Pero nos preocupan algunos colectivos como los jóvenes, entre los que ha subido el desempleo un 3,99% en la región. Y el de las mujeres. De las 116.120 personas desempleadas, 75.359 son mujeres y 40.761 hombres. Una diferencia muy preocupante a la que hay que buscar solución de una vez por todas, ha apuntado.

Carrascosa también ha destacado que quedan reformas pendientes en las que hay que centrarse no solo para mejorar el acceso al empleo sino también la calidad de ese empleo.

"Debemos avanzar hacia un modelo productivo basado en el empleo de calidad, mejores salarios, una mayor productividad y una reducción de la jornada laboral. La consolidación de un mercado de trabajo de mayor calidad exige también avanzar en aquellas reformas dirigidas a reforzar la protección de las personas trabajadoras. Para ello, resulta fundamental abordar la regulación del despido para garantizar una protección efectiva frente al despido improcedente, adecuando la normativa española a los estándares de la Carta Social Europea, que exigen una reparación adecuada para las personas afectadas", ha manifestado.

"Junto con el refuerzo de los derechos laborales, resulta prioritario un incremento de los salarios que permita a las personas trabajadoras recuperar poder de compra, y para ello es urgente abrir la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debe garantizar subidas salariales que consoliden la recuperación del poder adquisitivo y reduzcan las brechas retributivas entre sectores. ponen de manifiesto la solidez del mercado de trabajo y la eficacia de las reformas emprendidas en los últimos años", ha expuesto.