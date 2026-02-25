UGT espera el acuerdo para que los centros de trabajo sean refugios para mujeres maltratadas "en las próximas semanas"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en Azuqueca de Henares - EUROPA PRESS

AZUQUECA DE HENARES (GUADALAJARA), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha avanzado que "en las próximas semanas" quieren cerrar un acuerdo con CCOO, con la CEOE --"espero"-- y con el Ministerio "para poder convertir los centros de trabajo en refugios para las mujeres maltratadas, refugios fuera de maltrato".

"Este es otro avance que tenemos que hacer" en esta materia, ha señalado este miércoles con motivo de su participación en las jornadas 'Las Primeras de UGT' que, con motivo del 8 de marzo, el sindicato ha celebrado en la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares, una cita que tiene "gran valor" porque "queda mucho por hacer desde el punto de vista de la igualdad".

"La igualdad es una cuestión que en nuestro país le hemos puesto las leyes, las normas, pero en el día a día, en los centros de trabajo hay mucho trabajo por realizar", ha comentado Álvarez, quien se ha referido a la utilización "absolutamente indecente" de las redes sociales que hacen "algunas empresas".

También hay que avanzar en la igualdad desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, desde el punto de vista de romper los techos de cristal que hoy existen en nuestro país "y eso el sindicato lo hace en estas jornadas", ha asumido.

"Este no es un país libre si no somos iguales. No hay ningún hombre decente que pueda ser feliz a costa de que haya una mujer que no tenga todos sus derechos", ha apuntado, convencido de que la lucha contra el machismo "se ha de redoblar". "Es un escándalo absolutamente insoportable las muertes que vemos un día y otro, los maltratos, y ya no digo los que no vemos, la situación que deben de tener muchas mujeres en su casa".

En este punto, ha denunciado la "complicidad indecente de la ultraderecha española, no solo no condenando, sino algunas veces justificando la violencia machista".

"Tienen las manos manchadas, tienen que dar un paso adelante porque si no son cómplices y podemos decir que son cómplices que tienen las manos manchadas por no defender una cuestión tan fundamental como es el derecho a la vida de muchas mujeres y de sus hijas y de sus hijos en muchos casos".