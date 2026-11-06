UGT exige a las empresas "prioridad absoluta a la seguridad" tras el accidente mortal de Chinchilla de Montearagón

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ALBACETE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Albacete ha condenado y ha lamentado el accidente laboral mortal ocurrido este viernes Chinchilla de Montearagón en el que un trabajador de 39 años ha muerto en un parque eólico tras ser atropellado por una motoniveladora que se ha desplazado sola por una pendiente.

Esta muerte, según recuerda el sindicato en nota de prensa, se suma a otra reciente ocurrida en esta misma provincia, concretamente en Villamalea, donde trabajador de 46 años fallecía tras sufrir un corte mientras utilizaba una motosierra.

Este último accidente mortal eleva a siete las personas fallecidas en la provincia de Albacete en lo que llevamos de año. "Una cifra inadmisible y verdaderamente preocupante", tal y como ha declarado el secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González.

"Desde el sindicato siempre incidimos en que los accidentes laborales son evitables, por lo que estamos hablando de que 7 fallecimientos de personas trabajadoras que han perdido la vida en nuestra provincia en lo que llevamos de año por ganarse el pan, se podrían haber evitado, y esto es algo inaceptable e inasumible".

Francisco Javier González --quien exigía una investigación exhaustiva de lo ocurrido-- se mostraba tajante a la hora de pedir a las empresas que den prioridad absoluta a la seguridad y salud de sus plantillas.

"Tenemos que actuar de manera contundente frente a la siniestralidad laboral y exigir una adecuación normativa a los riesgos del siglo XXI, hay que actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, realizar evaluaciones de riesgos efectivas y reales y obligar a las empresas a que cumplan con la normativa y protejan a sus trabajadoras y trabajadoras para conseguir una reducción significativa de la siniestralidad".

Para UGT es fundamental implantar la figura del delegado territorial de prevención "para que pueda dar servicio a las pequeñas empresas, que, además, son las que más prevalecen en nuestra región, y en nuestra provincia".

González ha incidido en la necesidad de dotar de más recursos a la Inspección de Trabajo y que las empresas inviertan en prevención y en formación para sus trabajadores y trabajadoras.