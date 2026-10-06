UGT C-LM llama a la movilización en la huelga general y señala que "los salarios deben alcanzar a pagar la vivienda"

Archivo - La secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha señalado que la huelga general anunciada este lunes por las dos principales organizaciones sindicales del país es una interpelación a las administraciones y a la patronal para que, de una vez por todas, "los salarios garanticen el acceso a un bien básico como es la vivienda".

La responsable sindical ha planteado que la protesta también busca desbloquear los convenios colectivos y poner encima de la mesa la necesidad de renovar el VI Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), según ha trasladado la central sindical por nota de prensa.

Alcónez ha recordado que los motivos de esta huelga que tendrá lugar este otoño son reivindicaciones "que vienen de largo y que llevan tiempo paradas".

Muchas de ellas vienen recogidas en las demandas de UGT para ese VI AENC, entre otras, un incremento salarial de entre el 4 y el 7%, cláusulas de revisión salarial o cláusulas para facilitar el acceso a la vivienda, según ha planteado.

También ha subrayado la Propuesta Sindical Unitaria en la que UGT y CCOO reclaman una respuesta al problema de vivienda que tiene la ciudadanía, que pasa por el cumplimiento efectivo de la Ley de Vivienda; regular las viviendas de uso turístico; limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, y crear un parque público de vivienda.

"Hacemos un llamamiento a las personas trabajadoras para que se unan y se sumen a esta huelga en la que reclamaremos que los salarios permitan vivir dignamente a todos y todas y poder pagar una vivienda", ha concluido Alcónez.