UGT C-LM pide introducir el precio de la vivienda como parámetro para la negociación colectiva

Archivo - Cartel de 'se vende' en la entrada de un bloque de pisos. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ha pedido subir los salarios e introducir el precio de la vivienda como parámetro en la negociación colectiva, después de que el INE haya publicado este lunes que el precio de la vivienda libre subió un 11,7% en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo del año 2025.

Con estos datos, desde UGT consideran "absolutamente necesario" implementar medidas para garantizar el derecho a la adquisición de una vivienda, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

"Con los salarios actuales, no es posible garantizar el derecho a la adquisición o alquiler de una vivienda. Es una realidad el que, de media en España, las personas trabajadoras necesitan más de 47 años de salario neto (dedicando el 40% del mismo) para comprar una vivienda media. El precio de este bien básico se come los salarios, por lo que debemos adoptar soluciones urgentes para solucionar este grave problema", han apuntado desde el sindicato.

Por todo ello, desde UGT proponen introducir el precio de la vivienda como parámetro importante a tener en cuenta a la hora de fijar salarios en la negociación colectiva.

"El crecimiento económico y la creación de empleo son imprescindibles, pero no suficientes. Las subidas del SMI, la reforma laboral, el refuerzo de determinadas prestaciones y el Ingreso Mínimo Vital han contribuido a evitar un escenario peor. Sin embargo, continuamos teniendo problemas estructurales como son los salarios insuficientes, la parcialidad o la desigualdad territorial, problemas que debemos solucionar. La vivienda ha dejado de ser solo un problema de acceso para determinados colectivos y se ha convertido en un problema central de redistribución de la riqueza y de pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora", ha manifestado.

Desde UGT hacen un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que antepongan el derecho a la vivienda de millones de personas y se de seguridad jurídica al nuevo Decreto Ley sobre vivienda.