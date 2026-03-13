UGT C-LM reclama control a las estaciones de servicio ante el aumento de los precios de carburantes

Archivo - Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha. - UGT - Archivo

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha apuntado este viernes que los datos del IPC de febrero publicados por el INE que apuntan a un aumento del 2% en la región, aún no están afectados por la subida de los precios energéticos derivada de la guerra en Irán, pero sí lo estarán los del mes de marzo.

Además, la secretaria de Empleo del sindicato ha afirmado, que, aunque el Gobierno junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha anunciado que va a reforzar la vigilancia de la evolución de los precios de los carburantes; es necesario controlar a las gasolineras, que en gran medida son las responsables del aumento actual de los precios, según ha trasladado UGT por nota de prensa.

"Debemos estar muy vigilantes y tratar de controlar los niveles de inflación. Pero, también es muy importante que se ponga el foco sobre la distribución y que se limiten los márgenes de beneficio de estas grandes empresas", ha señalado la responsable sindical.

"Además, es vital que el Gobierno articule ayudas al transporte público y al colectivo para acudir a los puestos de trabajo sin que el precio de los combustibles ahogue a los trabajadores", ha añadido.

En cuanto a las medidas fiscales que plantea el Gobierno para bajar la luz o abaratar el carburante, desde UGT consideran que las medidas deben tener efecto a corto plazo, pero también mantenerse en el tiempo.

Y es que hay sectores productivos como el agrario y colectivos vulnerables que ya están sufriendo de manera muy agresiva las consecuencias.

"Creemos que es muy importante atender a las necesidades más inminentes, sectores como el agrario, que ha sufrido un incremento de los precios del gasóleo altísimo, cerca del 40 %. Y lo mismo sucede con el transporte. Del mismo modo hay que dar soporte a las familias con más dificultades", ha concluido Carrascosa.