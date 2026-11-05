UGT C-LM reclama mejoras de las condiciones laborales de personal de cuidado en la conmemoración de su Día Internacional

Cartel por el Día de los cuidados. - UGT

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, el sindicato UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha ha reivindicado el reconocimiento profesional, social y económico del personal de cuidados en servicios como ayuda a domicilio, residencias, centros de día, teleasistencia y otros servicios de atención y apoyo.

La central sindical ha lanzado la campaña 'Por la dignidad de los cuidados' para exigir que la importancia social de este personal se traduzca en derechos laborales efectivos.

El sindicato ha recodado que en 2023, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la Resolución 54/6, sobre la importancia de los cuidados y el apoyo desde una perspectiva de derechos humanos. "Esta resolución reconoce su estrecha relación con la dignidad, la igualdad, la autonomía y el ejercicio de otros derechos fundamentales", ha subrayado UGT en un comunicado.

Desde UGT Servicios Públicos reclaman que el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos, cada uno dentro de sus competencias, deben traducir esta condición en financiación, planificación, servicios accesibles y mecanismos efectivos de control.

Por ese motivo, han reclamado financiación pública suficiente y estable; salarios dignos; plantillas adecuadas a las necesidades reales; reducción de la parcialidad involuntaria; jornadas y turnos compatibles con la salud y el descanso; prevención de riesgos laborales con perspectiva de género; formación dentro de la jornada y reconocimiento profesional y retributivo de las competencias adquiridas.