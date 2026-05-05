UGT C-LM ve que la evolución del empleo es "claramente positiva" aunque aún "quedan retos importantes"

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TOLEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ha recibido positivamente los datos de paro publicados este martes, que arrojan un descenso del desempleo en el mes de abril en 2.375 personas en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior, lo que supone un descenso del 1,99%. El número total de desempleados en la región se situó en 117.137 personas, aunque cree que "quedan restos importantes" que acometer en este ámbito.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, en un comunicado, ha destacado como dato "muy positivo" el descenso en todas las provincias y en todos los sectores --fundamentalmente el sector Servicios--, y entre las mujeres y los jóvenes, especialmente estos últimos.

"Está claro que la evolución es positiva y que la estabilidad sigue reflejándose en nuestro mercado laboral. Un mercado más reforzado, con más derechos, mejores salarios y más estabilidad, y todo sin tener que renunciar al crecimiento económico", ha manifestado.

Carrascosa ha destacado, que, aunque los avances son claros, persisten retos importantes como el paro de larga duración, el desempleo en los mayores de 52 años o la parcialidad no deseada. "El aumento del empleo indefinido, la recuperación de la negociación colectiva y el impulso del salario mínimo, así como los buenos datos de empleo entre los jóvenes y las mujeres, han fortalecido la posición de las personas trabajadoras y han reducido desigualdades que durante años parecían imposibles de mover".

Sin embargo, aclara, "no podemos olvidar, que, aunque los avances son claros, persisten retos importantes como la parcialidad no deseada. Hay que regularizar la contratación parcial".

"También tenemos que dar respuesta a esas 117.137 personas que todavía no han encontrado empleo en nuestra región. Para ello hay que reforzar las políticas activas de empleo con itinerarios y orientación personalizada. Por todo ello, desde UGT seguiremos trabajando para acompañar, orientar y ayudar a todos las personas que lo necesiten", ha concluido.