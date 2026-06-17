UGT C-LM ve las palabras de Nicolás como una "falta de respeto" a jóvenes y pide no hacer reflexiones "superficiales"

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

RUGE Castilla-La Mancha, la sección juvenil del sindicato UGT en la región, ha manifestado su profundo malestar por las declaraciones realizadas este martes por el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, unas palabras que la organización juvenil de UGT en la región rechaza de plano y que considera "una falta de respeto hacia los jóvenes y, en general, hacia las personas trabajadoras".

De esta manera ha reaccionado el sindicato en nota de prensa después de que este martes Nicolás catalogara de "memos" a los jóvenes que se dan de baja por problemas de salud mental derivados de "que les ha dejado la novia" o porque su jefe les pide que trabajen.

RUGE Castilla-La Mancha que "esta salida de tono es una más de las muchas que venimos escuchando en los últimos tiempos por parte de los dirigentes empresariales, un discurso totalmente malintencionado que lo que único que pretende que pisotear los derechos de las personas trabajadoras y anteponer los intereses económicos de las empresas a la salud de las plantillas".

Desde la sección juvenil de UGT insisten en que "los jóvenes nos tenemos que enfrentar cada día a los bajos salarios, a condiciones muy precarias y a contratos que nos hacen muy difícil llegar a fin de mes y acceder a una vivienda".

"Que el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha nos llame memos nos parece una auténtica falta de respeto y un no querer ver los problemas reales que hay en esta sociedad", han manifestado.

Desde RUGE Castilla-La Mancha aseguran que no van a "entrar en el debate de la patronal que equipara el absentismo con las bajas y los permisos laborales". "Nos sentaremos a hablar de por qué jóvenes y las personas trabajadoras enferman más, de cómo podemos agilizar la sanidad para que una persona acceda antes a una consulta médica o de un especialista, de cómo afectan las malas condiciones laboral a la salud, pero no entraremos en estos discursos que lo único que buscan es confundir a la sociedad. Las bajas y los permisos no son absentismo".

La organización juvenil de UGT pide a la patronal una rectificación y "llamar a las cosas por su nombre" porque, de no ser así, "será muy difícil alcanzar acuerdos para solucionar el problema de la salud mental y del incremento de las bajas".

RUGE Castilla-La Mancha ha instado igualmente a dejar a un lado "reflexiones tan superficiales" y a ahondar en las verdaderas razones de los problemas que afectan a la salud mental de los jóvenes.

Sostiene que la patronal "está saliendo en tromba a criminalizar a las personas que se dan de baja, un argumento muy peligroso que no podemos permitir y con el que pretenden hacer un recorte en derechos laborales".

"Desde RUGE no compartimos las declaraciones del presidente de Cecam. No se puede hablar de absentismo como si fuera una cuestión de picaresca o de falta de compromiso de las personas trabajadoras. En muchos casos estamos hablando de bajas médicas reales, de problemas de salud mental, de accidentes laborales y de condiciones de trabajo que no siempre son las adecuadas".

Así, manifiestan que "la solución no pasa por criminalizar a nadie, sino por reforzar la prevención, mejorar la atención sanitaria y abordar el problema en el marco del diálogo social, con respeto a los derechos laborales".