UGT pide más seguridad después de que un varón amenazase con un hacha a sanitarios del Centro de Salud de Casas Ibáñez

ALBACETE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha UGT ha denunciado el grave episodio de violencia ejercido contra varios profesionales en el Centro de Salud de Casas Ibáñez y ha urgido a adoptar medidas que garanticen la seguridad de los profesionales sanitarios y usuarios.

En nota de prensa, el sindicato explica que durante la guardia del pasado lunes, un hombre entró al centro de salud con un hacha intimidando a los profesionales que estaban de guardia, los cuales tuvieron que refugiarse en el piso de arriba donde se encuentran las habitaciones de descanso del personal sanitario.

El individuo recorrió la zona de urgencias y la zona de los dormitorios propinando hachazos en las paredes. Una situación, que causó un gran miedo y angustia entre los profesionales.

A esto se une, tal y como denuncia UGT Servicios Públicos Albacete, que los servicios de emergencias tardaron 45 minutos en acudir porque se encontraban fuera de la localidad. Por lo que tuvieron que llamar a los bomberos, que con su presencia disuadieron al individuo que abandonó el centro y los sanitarios pudieron salir de las habitaciones.

"Lamentablemente este episodio no es algo aislado, los profesionales sanitarios han sufrido otra serie de situaciones violentas, generalmente con arma blanca, como en enero de este mismo año, cuando un individuo se personó con un cuchillo jamonero. O el año pasado, en el que otro irrumpió con una especie de espada", denuncian.

Tras estos acontecimientos, UGT solicitó a la gerencia presencia permanente de un guardia de seguridad, solicitud que fue denegada. "Consideramos necesaria la adopción de medidas que garanticen la seguridad de los profesionales sanitarios y usuarios en los centros de salud", ha insistido el sindicato, que ha mostrado todo su apoyo y solidaridad a los profesionales sanitarios que sufrieron la agresión, así como al resto de profesionales del centro sanitario.