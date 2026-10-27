UGT señala que crear empleo "no basta" y que toca mejorar los salarios y el acceso a la vivienda

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TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha afirma que las estadísticas de la Encuesta de Población Activa conocidas este martes relativas al tercer trimestre de 2026 reafirman que el mercado laboral en nuestro país y en Castilla-La Mancha vive un buen momento, con la mayor cifra de trabajadores.

"Cerramos el tercer trimestre del año con el dato de ocupación más alto de toda la serie histórica, con 980.900 personas ocupadas, tras un trimestre en el que bajó el paro y subió la población activa, alcanzando el mayor número de personas activas en Castilla-La Mancha, 1.106.600 personas", apunta la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, en nota de prensa.

Y es que tal y como se desprende de los datos de la EPA publicados hoy, respecto al tercer trimestre del año, la población activa ha crecido en Castilla-La Mancha en 15.700 personas y en 31.800 respecto al año anterior. Además, el paro ha bajado en 3.100 personas en relación al trimestre anterior y en 9.200 respecto al año pasado.

A pesar de esos buenos datos, Carrascosa ha subrayado que crear empleo no basta. "Para que el empleo sea de calidad tiene que estar bien pagado, y los salarios deben crecer al ritmo de una economía que avanza y de unos precios que vuelven a subir".

"No podemos olvidar que la inflación se ha situado en septiembre en el 5,5%, el dato más elevado de España junto con Galicia, muy por encima de la subida del salario mínimo interprofesional aplicada a comienzos de año (3,1%)", apunta, para indicar que esta es la razón por la que desde UGT Castilla-La Mancha reclaman la apertura inmediata de la mesa de diálogo social para actualizar el SMI, y el impulso de la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con incrementos salariales que permitan ganar poder de compra y con cláusulas de garantía salarial en los convenios".

"Subir los salarios es, además, una condición imprescindible para afrontar la grave crisis de la vivienda que azota a nuestro país y que golpea con especial dureza a las personas jóvenes, que no pueden emanciparse ni construir un proyecto de vida porque su sueldo no alcanza para pagar un alquiler o una hipoteca", añade.

Por todo ello, la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT CLM, Isabel Carrascosa, ha aprovechado para animar a toda la ciudanía ha que participen de la huelga del próximo 11N, y que salgan a la calle para exigir "Salario, vivienda, precios; que la vivienda no se coma nuestro salario".