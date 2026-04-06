UGT valora los datos de paro pero reivindica más medidas de inserción laboral a parados de larga duración

Archivo - La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa. - UGT - Archivo

TOLEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La central sindical UGT Castilla-La Mancha ha recibido positivamente los datos publicados este lunes que arrojan un descenso del desempleo en el mes de marzo de 1.081 personas (-0,90 %) con respecto a febrero, hasta dejar 119.512 personas desempleadas en la región.

La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha destacado como dato muy positivo el descenso del paro entre los jóvenes y las mujeres, aunque ha recordado que, de las 119.512 personas desempleadas registradas en marzo, 78.110 siguen siendo mujeres, según ha informado el sindicato por nota de prensa.

"El mercado laboral continúa mostrando fortaleza, sin embargo, esta evolución positiva convive con fragilidades estructurales persistentes, que se reflejan claramente en las dificultades de acceso y estabilidad laboral que siguen afectando a la juventud y a las mujeres. Tenemos que reforzar las políticas activas de empleo", ha planteado.

Carrascosa, también se ha mostrado cautelosa por las consecuencias que la guerra de Irán puede acarrear en los próximos meses en el empleo.

"A todo esto, se suma un factor externo de gran relevancia: la invasión de Irán, que puede impactar en el empleo en los próximos meses a través del encarecimiento del petróleo, y las presiones inflacionistas", ha señalado en este sentido.

"Por todo ello, se deben redoblar esfuerzos para defender el poder adquisitivo en la negociación colectiva, reforzar la formación y la inserción laboral juvenil y reclamar medidas que protejan a las personas trabajadoras y a los sectores más vulnerables", ha añadido.

La responsable de empleo del sindicato, considera imprescindible acometer algunas reformas que aprovechen el contexto de creación de empleo que atraviesa la economía española para reformar las políticas activas de empleo, seguir con la reducción del desempleo y fomentar la creación de puestos de trabajo en sectores de alto valor añadido.

"Todavía hay un margen importante para reducir el desempleo de larga duración, que afecta a las personas que llevan un año o más en desempleo y que dificulta su reinserción al mercado laboral. Esta problemática se extiende a casi 4 de cada 10 personas desempleadas. Por eso, se deben fortalecer las políticas activas de empleo mediante servicios públicos con orientación personalizada, programas mejor diseñados y un sistema de evaluación claro. Dotar de recursos adecuados a los servicios públicos de empleo es clave para lograrlo", ha declarado la responsable sindical.

Desde UGT Castilla-La Mancha, también consideran como un reto urgente la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. El sindicato ha señalado que continuará reinvindicando la implantación de las 37,5 horas semanales para aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras.