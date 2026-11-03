UGT ve "deleznable" que se responsabilice a una persona del accidente de Urda y apunta a "falta de inversión"

Pepe Álvarez este martes en Vigo. - ADRIAN IRAGO-EUROPA PRESS

VIGO/TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha tachado de "deleznable" que se responsabilice "a una persona o a un colectivo" de trabajadores del accidente ferroviario ocurrido la semana pasada en Urda (Toledo), apuntando hacia la "falta de inversión".

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación este martes en Vigo, donde ha acudido a participar en una asamblea de delegados con motivo de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre en todo el país.

"Es un acto absolutamente deleznable que se haya responsabilizado a una persona o a un colectivo de trabajadores de un accidente en el que, sin ningún lugar a dudas, hay muchas causas y seguramente, muchas de ellas tienen que ver con la falta de inversión tecnológica para que en el último extremo no dependa de una persona una decisión de estas características", ha reivindicado Álvarez.

Además, ha sido preguntado por si UGT respaldará las jornadas de huelga convocadas por el sindicato de maquinistas Semaf los días 10 y 12 de noviembre, antes y después de la huelga general, explicando que es la delegación ferroviaria de la organización quien toma ese tipo de decisiones, aunque ha apelado a la unidad entre organizaciones.

Así, ha indicado que uno de los maquinistas fallecidos en el accidente era precisamente afiliado de UGT, abogando por dejar a un lado el "protagonismo" de cada sindicato para "pensar en el bien común" y en los trabajadores, "que lo están pasando muy mal".