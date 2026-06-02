UGT ve "muy positivos" los datos pero aboga por seguir trabajando para reducir el desempleo de larga duración

Archivo - La secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, en una imagen de archivo. - UGT - Archivo

TOLEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla-La Mancha ha recibido positivamente los datos publicados este martes por el SEPE, que arrojan un descenso del desempleo en el mes de mayo en 1.682 personas en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (-1,44%) hasta llegar a las 115.455 personas desempleadas.

De esta forma, destacan que Castilla-La Mancha alcanza en mayo la cifra más baja de paro en los últimos 18 años y la afiliación a la Seguridad Social se consolida por encima de las 800.000 personas, cifras que la secretaria de Empleo Igualdad y Políticas Sociales del sindicato en la región, Isabel Carrascosa, ha recibido de manera "muy positiva", aunque subraya que "hay que seguir trabajando por esas más de 115.000 personas que siguen sin encontrar un empleo en nuestra región, de las cuales casi 76.000 son mujeres", según ha informado UGT en nota de prensa.

"Está claro que el mercado de trabajo ha ganado estabilidad y calidad tras la reforma laboral, con un aumento muy significativo de la contratación indefinida, lo que refleja un cambio estructural en el modelo de empleo. Sin embargo, pese a estos avances, persisten desafíos relevantes en el mercado de trabajo, especialmente en lo relativo a las condiciones de vida y bienestar de las personas trabajadoras. Nos preocupa el paro de larga duración, que sigue representando el 34,6% del total y evidencia las dificultades estructurales de inserción de una parte relevante de la población trabajadora", ha manifestado.

Asimismo, Carrascosa ha insistido en "la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo, avanzando hacia itinerarios personalizados de inserción, una dotación suficiente y estable de medios técnicos y humanos en los servicios públicos de empleo, una cartera común de servicios en todo el territorio y sistemas de evaluación rigurosos orientados a resultados efectivos".

Carrascosa también se ha referido a la necesidad de "proteger el empleo, endureciendo el despido injustificado; subir los salarios, y garantizar el derecho a la vivienda". "Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores consideramos absolutamente necesario recuperar los salarios de tramitación para despidos improcedentes, reforzar el carácter disuasorio y reparador de las indemnizaciones y reformar el sistema de opciones entre indemnización y readmisión".

"No nos olvidemos de que la protección frente al despido injustificado es la base de la democracia laboral y un contrato de trabajo no puede quedar expuesto a decisiones arbitrarias, antijurídicas o contrarias a la ley sin que exista una respuesta jurídica verdaderamente eficaz".

Del mismo modo, ha explicado que otro asunto que preocupa en el sindicato es "la calidad y las condiciones laborales", manifestando que "es necesario seguir en la senda del crecimiento salarial, incorporando cláusulas de revisión salarial en los convenios y teniendo en cuenta el coste de la vida para no generar trabajadores y trabajadoras pobres".

"Y otro asunto esencial y por el que no dejaremos de luchar es el acceso a la vivienda. Exigimos el derecho efectivo a una vivienda digna, asequible y adecuada para la mayoría social, y pedimos a todas las administraciones públicas responsabilidad y determinación", ha incidido.