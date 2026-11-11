El último paciente que permanecía en UCI tras el siniestro de Urda pasa a planta y restan solo 10 ingresados

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TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El último balance de los heridos tras el accidente ferroviario de Urda que se saldó con 69 fallecidos apunta a que no resta ningún paciente en Unidades de Cuidados Intensivos, al tiempo que aún quedan una decena de heridos ingresados en cama convencional.
Según los datos ofrecidos por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de este modo ya se han dado un centenar de altas hospitalarias en los centros sanitarios de la región, después de haber recibido a 110 personas tras el accidente.
De este modo, quedan cinco pacientes en el Hospital Universitario de Toledo, dos en Ciudad Real, uno en Albacete, uno en Alcázar de San Juan y otro más en el Hospital Nacional de Parapléjicos.