La UME eleva a 200 los efectivos desplegados en Toledo para colaborar en los trabajos por el accidente

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID/TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha duplicado el dispositivo desplegado en Toledo para colaborar en los trabajos por el accidente ferroviario, y ya son 200 los efectivos sobre el terreno, según ha informado el Ministerio de Defensa.

El principal objetivo del despliegue es la localización urgente y el rescate de personas atrapadas, así como la estabilización del entorno mediante la apertura de vías de acceso y la retirada de elementos ferroviarios de gran tonelaje, ha explicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Para las labores de búsqueda y rescate, intervienen sobre el terreno un equipo de búsqueda técnica, un equipo cinológico, una Sección de Zapadores y un equipo de aeronaves pilotadas por control remoto, fundamentales para la inspección y reconocimiento visual de zonas de difícil acceso, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

En cuanto a la maquinaria y los medios pesados, la UME ha movilizado tres grúas de gran capacidad, una máquina mixta, un Núcleo de Apoyo Operativo logístico para garantizar el abastecimiento y mantenimiento ininterrumpido de las operaciones, ademas de un equipo de Policía Militar y un puesto de mando.

Para la atención sanitaria y el apoyo a las víctimas, han incorporado dos equipos sanitarios dotados con ambulancias, un equipo especializado en apoyo psicológico para familiares y afectados y un equipo de apoyo a la gestión de víctimas mortales e identificación (morgue).

La UME mantiene una coordinación "constante" con el resto de servicios de emergencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autoridades civiles implicadas en el Plan de Emergencias activado.

Entre las unidades desplegadas se cuentan también más de 300 efectivos de Guardia Civil de diversas unidades, cuyo objetivo prioritario es facilitar la movilidad, el traslado de las personas heridas, los rescates y la identificación de las víctimas.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo, según la última información oficial hasta el momento. Al menos 64 personas han fallecido en el accidente y 80 han resultado heridos, una cincuentena de ellos de gravedad.