La UME se mantiene en Ciudad Real y el puesto de mando se trasladará cerca de Malagón y Fernán Caballero

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha puesto de manifiesto, una vez más, el buen funcionamiento del sistema de emergencias en el país, basado en la preparación constante, la colaboración interinstitucional y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas como las inundaciones que atraviesan algunas zonas de la región.

En declaraciones a la prensa durante la visita con la ministra de Educación, Milagros Tolón a Illescas (Toledo), su sucesor en el cargo ha informado que tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de este viernes se ha reforzado el dispositivo en Ciudad Real con la colaboración del Gobierno de España con la Junta. Una reunión de seguimiento centrada en los desembalses que se están llevando a cabo en la región.

En el caso del Embalse de Gasset, ha explicado que los desembalses están afectando especialmente a los municipios de Malagón y Fernán Caballero. Asimismo, el desembalse del Embalse de Torre de Abraham está teniendo incidencia en el río Bullaque y su entorno.

En estos momentos, Sabrido ha señalado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 64 efectivos sobre el terreno. A lo largo de la mañana se procederá al traslado del Puesto de Mando actualmente situado entre Alcoba de los Montes y Porzuna, "con el objetivo de acercarlo a Malagón y Fernán Caballero", donde en este momento se concentra la emergencia y las principales actuaciones preventivas y de seguimiento.

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha mencionado que se está realizando un seguimiento exhaustivo de las consecuencias derivadas de los desembalses necesarios desde el Embalse de la Fuensanta, en la sierra de Albacete, y de su posible afección a los municipios de la zona. Las autoridades competentes mantienen coordinación permanente para anticipar cualquier incidencia y adoptar, en su caso, las medidas adicionales que fueran necesarias.

En todo caso, Sabrido ha lanzado un mensaje de precaución a la ciudadanía. Todos los dispositivos de emergencia están activados, trabajando de forma coordinada y permanente para garantizar la seguridad de las personas y minimizar cualquier impacto.

Al mismo tiempo, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad: se recomienda evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas, no acercarse a cauces y áreas inundables, y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades locales y FCSE.

ACCIDENTE PASO A NIVEL EN TALAVERA

En respuesta a los medios, Sabrido ha lamentado profundamente el fallecimiento de un vecino de 50 años en un paso a nivel sin barreras de acceso a fincas agrícolas de Talavera de la Reina y ha enviado condolencias a la familia.

El delegado del Gobierno ha confirmado que la Guardia Civil investiga las causas del impacto de su vehículo con un tren Alvia en Talavera. Y ha señalado que desde el primer instante en que se recibió el aviso, los distintos servicios de emergencia actuaron con la máxima diligencia, coordinación y profesionalidad.

La rápida intervención de los equipos sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad y personal de protección civil permitió atender la situación con eficacia y asegurar la zona para evitar riesgos adicionales.

Sabrido ha señalado que Renfe puso a disposición de los viajeros que resultaron todos ilesos "cuatro autobuses para garantizar el transporte desde Oropesa hasta Badajoz". El delegado del Gobierno ha reiterado que la coordinación entre los distintos cuerpos implicados fue ejemplar, activándose los protocolos establecidos y movilizándose los recursos necesarios en el menor tiempo posible.

Las autoridades competentes han abierto las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar sus causas. El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Toledo investiga las causas del accidente mortal en un paso a nivel ferroviario y la Policía Nacional también colabora en recabar toda la información posible.