Unidad para la Atención al Alumnado con Altas Capacidades de C-LM atiende cerca de 540 consultas en su primer curso

El consejero de Educación, Cultura y Deportes en su visita al CEIP 'Antonia González' de Tembleque. - JCCM

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad para la Atención al Alumnado con Altas Capacidades y Talento ha atendido alrededor de 540 consultas en su primer curso de funcionamiento. Hoy el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha visitado el CEIP 'Antonia González' de la localidad de Tembleque (Toledo) que ha sido uno de los centros educativos que ha demandado este servicio.

De las 540 consultas atendidas, Amador Pastor ha explicado que 262 han sido planteadas en las 574 visitas a 438 centros educativos que han realizado los profesionales de la unidad y 275 han sido realizadas por vía telefónica o correo electrónico, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En paralelo, durante el presente curso escolar se ha desarrollado un amplio e innovador itinerario formativo especializado en materia de altas capacidades y talento, dirigido al profesorado de la región. Este plan formativo ha incluido un total de nueve acciones formativas en las que han participado aproximadamente 3.000 docentes.

Las acciones desarrolladas han abordado tanto contenidos generales como aspectos más especializados. Entre ellas, destacan tres cursos marco desarrollados a lo largo de los tres trimestres del curso escolar, centrados en la conceptualización de las altas capacidades, la desmitificación de falsas creencias asociadas a este alumnado, los procesos de identificación y la respuesta educativa inclusiva.

Asimismo, se han llevado a cabo acciones formativas específicas dirigidas al personal de orientación educativa sobre procesos de identificación y evaluación, además de otros cursos especializados sobre programas de enriquecimiento, metodologías multinivel, clústeres de enriquecimiento y desarrollo socioemocional del alumnado con altas capacidades.

En este sentido, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes subraya la importancia de ofrecer una respuesta integral que no solo contemple el desarrollo académico del alumnado, sino también su bienestar emocional, social y personal.

El consejero en la materia ha indicado que las actuaciones impulsadas por esta Unidad están contribuyendo a sentar una base sólida para la mejora progresiva de la respuesta educativa dirigida al alumnado con altas capacidades y talento.

Para finalizar, Amador Pastor ha reafirmado su compromiso con una educación inclusiva y de calidad, basada en la equidad, el reconocimiento de la diversidad y el desarrollo del talento de todo el alumnado de la región.

INVERSIONES EN EL CEIP 'ANTONIO GONZÁLEZ'

El Ejecutivo autonómico ha destinado desde el año 2020 a la actualidad más de 525.000 euros en mejoras en este centro educativo en el que, en este momento, se está llevando a cabo la sustitución de la cubierta por importe de más de 230.000 euros.

Junto al consejero ha asistido también el delegado provincial del área, José Gutierrez; el alcalde de la localidad, Jesús Fernández y el director del centro educativo, Julio Bernandino.