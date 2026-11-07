La Unión Popular Inquilina de Toledo anima a la ciudadanía a hacer huelga: "Es contra todo un sistema"

Unión Popular Inquilina en Toledo - UNIÓN POPULAR INQUILINA

TOLEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Popular Inquilina (UPI) de Toledo ha animado a la ciudadanía a hacer huelga el 11 de noviembre "contra el rentismo, la patronal y los cómplices de todos los gobiernos que nos han llevado a esta situación" y recuerdan que "esta es una huelga contra todo un sistema, una huelga del pueblo por la vivienda, los salarios y los servicios públicos para cambiarlo todo".

El día de la huelga habrá concentraciones y actividades de cuidados y acompañamiento la mañana del miércoles en el Parque de la Vega y asociaciones del Comité Popular de huelga y una gran manifestación unitaria desde La vega hasta la plaza del Ayuntamiento a las 18.00 horas en la que participarán los sindicatos CCOO, UGT, CGT, Intersindical y hasta medio centenar de asociaciones del tejido social y luchas de la ciudad.

Para ir animando e informado sobre la huelga el Comité Popular ha organizado una Fiesta Inquilina en el Círculo de Arte, después de que el ayuntamiento "desoyera" las peticiones de permiso de ocupación de vía pública en la plaza del Salvador, para el domingo 8 de noviembre. El día comenzará con una ruta bajo el lema 'Toledo no se vende' dirigida por guías oficiales de la ciudad, concienciados con el turismo sostenible. La cita es en la plaza de Zocodover a las 11.00 horas y no es necesaria reserva previa.

Al acabar, el que fuera refugio climático del casco autoorganizado por las vecinas 'Oasis', albergará talleres de coro popular, buitre parade, cajas-casa y swing con música en directo. Ya por la tarde y a partir de las 17.00 horas monologuistas, poetas, músicos y raperos tomarán el escenario para reivindicar una vivienda y un barrio digno. Durante el evento, además, se celebrará el acto 'Poetas contra el fascismo: la cultura en huelga', organizado por World Poetry Movement en más de 15 ciudades españolas y en más de 50 países de todo el mundo, según ha informado la UPI en nota de prensa.

El lunes, el sindicato de inquilinas de Toledo UPI ha convocado una marcha lenta (en fila india y con maletas) desde la plaza de Zocodover hasta la plaza del Ayuntamiento pasando por las Cuatro calles. En estos tres puntos se realizarán caceroladas como previa a la huelga del 11N y para pedir a los comerciantes, también afectados por la escalada del alquiler de los bajos de la ciudad, que secunden el paro nacional.