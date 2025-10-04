La Universidad de Castilla-La Mancha estrena la página web conmemorativa de su 40 aniversario

TOLEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 4 de octubre de 1985 la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) celebraba su primer acto de apertura del curso académico, lo que ponía en marcha de forma oficial la educación universitaria en la región. Para celebrar esta efeméride, la UCLM estrena la página web institucional de su 40 aniversario.

Este espacio digital, disponible en https://40aniversario.uclm.es/, entrelaza la historia de la institución con testimonios personales, materiales audiovisuales y contenidos de actualidad.

El trabajo de archivo ha permitido incluir una línea de tiempo que detalla la trayectoria de la UCLM a través de diferentes hitos, como la puesta en marcha de sus facultades y escuelas o el inicio de actividad de centros de investigación pioneros en Castilla-La Mancha.

La web se concibe como punto de referencia para los medios de comunicación, la sociedad castellanomanchega y la comunidad universitaria, ha informado la Universidad regional en nota de prensa.

De esta forma, se incluye una agenda de eventos que se actualizará de manera constante para enmarcar las actividades propuestas por la comisión organizadora del 40 aniversario, las facultades y escuelas, los colectivos universitarios y el estudiantado. Las diversas secciones se nutrirán con nuevos actos conmemorativos según avance el curso académico.

Tras estrenar el calendario de actos el pasado 26 de septiembre en la apertura del curso académico 2025/2026, la UCLM ya anunció en rueda de prensa futuros eventos tanto de carácter sociocultural como de índole institucional y académica. El próximo acto de esta programación especial será el 15 de octubre en la Facultad de Trabajo Social de Cuenca y en él se rememorarán los 40 años de compromiso social de la universidad castellanomanchega.

Esta fecha señalada supone una oportunidad para poner en valor el impacto social y económico de la institución, consolidando así su papel activo en la formación, innovación y transferencia de conocimiento en la región.

Con esta página web, la UCLM pretende crear una memoria compartida con Castilla-La Mancha y sus gentes, construyendo a través de la palabra y la imagen un archivo que, como apunta su eslogan, conmemore "40 años impulsando conocimiento, compartiendo futuro".