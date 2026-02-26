La UNRWA, Premio Abogados de Atocha, recuerda que "defender los derechos humanos es una obligación ante la injusticia"

CCOO C-LM entrega a la UNRWA del Premio Abogados de Atocha. - CCOO

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla La Mancha ha entregado este jueves su premio Abogados de Atocha a la Agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas de Palestina, "por encarnar la defensa de las personas más vulnerables y garantizar su derecho a la ayuda humanitaria, la salud o la educación".

Desde el sindicato destacan que su personal e instalaciones han sido, además, "blanco de los ataques de las fuerzas israelíes que han asesinado, desde que comenzara este conflicto, a cerca de 400 trabajadores y trabajadoras".

La directora ejecutiva de UNRWA, Raquel Martí, ha agradecido el premio porque llega en un momento crucial en el que "el futuro de Gaza está en juego" y resitúa el foco en lo que verdaderamente está pasando, en las víctimas, y no "en los foros donde se comercializa la paz".

Las organizaciones internacionales, ha dicho según informa CCOO, han sido criminalizadas y su labor obstaculizada. Los civiles han sido privados de atención médica, de alimentos y de agua, mientras se intenta ocultar la magnitud de lo ocurrido.

Hoy en Gaza la palabra alto el fuego se ha vaciado de significado, decía, porque desde que se pronuncia en los medios de comunicación, en el terreno se contabilizan más de 600 asesinados, 1.500 heridos, miles de infraestructuras demolidas y la ayuda humanitaria bloqueada.

"La violencia no solo se produce con las bombas, también con el silencio" ha lamentado.

Una idea compartida con el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, quien ha recordado que "los Abogados de Atocha representaban la defensa de la democracia naciente frente al odio como la UNRWA representa hoy la defensa del derecho internacional humanitario frente a la devastación".

En este sentido, ha alertado de la amenaza de la ultraderecha. Por eso ha pedido que "aunque haya grietas en el sistema, no dejemos que la gente piense que la solución es un orden basado en la desigualdad, la exclusión y el autoritarismo".

Por último, Ortega ha instado a hacer frente a los reaccionarios "desde la firmeza de nuestras convicciones, mejorando salarios, eliminando brechas de genero y defendiendo los servicios públicos"

Por su parte, Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha calificado la masacre del pueblo palestino como "las venas más abiertas que ahora mismo hay en el mundo".

Este premio, ha dicho, y la labor de UNRWA tiene que servir para demostrar que hacen falta políticas que hagan que los seres humanos sean todos iguales.

"La memoria histórica es lo que nos permite saber de dónde venimos y a qué no nos queremos parecer", ha aseverado parafraseando a Almudena Grandes, quien también recibió el premio Abogados de Atocha.

Estar en el terreno, no perder la empatía con el otro, es uno de los valores que ha destacado de la organización premiada. "No estamos solo para hacer idealismo porque la barbarie que comete Israel se engloba en un momento histórico en el que los avances que creíamos consolidados están siendo radicalmente cuestionados".

"Pero junto con la crudeza, la esperanza" ha añadido el secretario general al tiempo que ha defendido que la organización de los trabajadores y trabajadoras sigue siendo un elemento clave "y las comisiones obreras siempre van a jugar en ese terreno del sindicalismo de carácter sociopolítico que sale de sus propias fronteras".