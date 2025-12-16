UPA C-LM prevé un año de movilizaciones contra la reforma de la PAC tras un 2025 marcado por plagas en sector ganadero

El secretario regional de UPA, Julián Morcillo, hace balance del año. - UPA

ALBACETE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA) ha destacado este martes l impacto que supondrá el recorte del 23% del presupuesto para la Política Agrícola Común (PAC), contra el que se movilizarán el próximo 18 de diciembre en Bruselas, tras un año marcado por una serie de plagas y las incidencias climáticas que han afectado al sector ganadero y agrícola.

Durante una rueda de prensa para hacer balance anual desde Albacete, el secretario regional de UPA, Julián Morcillo, ha adelantado que la propuesta actual de la PAC "ha movilizado en su contra prácticamente a todos los implicados y muy probablemente nos va a ocupar una parte importante de nuestra acción sindical para 2026".

Morcillo ha vuelto a insistir que desde las organizaciones agrícolas no entienden la propuesta de la Comisión Europea, "sobre todo después de esas elecciones europeas en la que los políticos parecían haber entendido la situación y el mensaje de las últimas movilizaciones" de los trabajadores del campo.

"Es necesario que Europa tenga un presupuesto suficiente para mantener la garantía alimentaria y el desarrollo económico de los municipios" y que los cambios "no atenten contra la única política común que surge con el nacimiento de la Unión Europea y cree diferencias entre los Estados miembros". Por ello, Morcillo ha recordado que el 18 de diciembre, representantes del sector de los casi 27 países de la UE, "unirán fuerzas y reivindicaciones" para exigir el cambio de propuesta.

La UPA también ha mostrado su preocupación por el acuerdo de Mercosur, cuyo acuerdo provisional probablemente se anuncie en pocas semanas, y que si bien puede ser beneficioso para sectores como el del vino y el aceite, "genera muchísimas dudas en cuanto a reciprocidad de producciones debido a las exigencias para los productores europeos". Morcillo ha señalado sectores como las aves de corral, miel, azúcar, o maíz como "los más vulnerables".

El secretario regional ha avanzado que pedirán ajustes en importaciones de países como Ucrania y también Estados Unidos, "con ese arancel impuesto de forma general para el 15% de productos europeos y que en cambio no pone medidas contra sus exportaciones" y que están generando distorsiones en el mercado europeo.

Además, la UPA ha puesto el foco en su balance anual en la incidencia que han tenido numerosas enfermedades como la influenza aviar, la lengua azul o, recientemente, los casos de peste porcina que han afectado a Cataluña y que han golpeado el mercado. El sector agrícola ha vivido también desafíos climáticos, como el golpe de calor tras el último invierno que destruyó varias cosechas en el sureste de Albacete y que consiguieron paliar tras negociar con el Gobierno regional unas ayudas de seis millones de euros principalmente para los cultivos de frutos secos que llegó a cerca de 5.000 agricultores.

SECTOR DEL VINO

El mundo vinícola alcanzará este año una producción en Castilla-La Mancha de cerca de los 19 millones de hectolitros, lo que supone la segunda campaña más corta del siglo, tras varios años de crisis. Según Morcillo, "la bajada de la producción no se ha compensado con el precio de la uva" y han defendido que se dirijan compensaciones a los viticultores.

En esta línea, la UPA ha reseñado que se esté constituyendo una mesa sectorial para afrontar problemas como la crisis de precios. Otros productos, como el melón y la sandía, han caído en precio por debajo del coste de producción llegando incluso "a plantearse el abandono de estas cosechas". Por el contrario, la producción de la almendra y el pistacho mantienen "una perspectiva interesante y con precios razonables".

Frente a estos problemas, principalmente de incidencias climáticas, la UPA ha valorado el incremento del presupuesto para los seguros agrarios, que ha llegado a los 315 millones de euros, con el compromiso de Castilla-La Mancha de poner 10,5 euros y que esperan que en los próximos presupuestos llegue a los 12.

La organización agraria ha comentado también que reclamará que las normas medioambientales europeas como las emisiones o el uso de nitratos "se simplifiquen" y se ajusten a plazos realistas.

Otro de los grandes desafíos del campo, según ha comentado el secretario regional, consiste en el relevo generacional, debido a que sólo el 12% de agricultores europeos tienen menos de 40 años. La UPA ha informado que 1.552 personas se beneficiaron de las dos últimas convocatorias de ayudas para los jóvenes agricultores en la región.

Para paliar el escaso número de nuevos agricultores, la organización ha recordado que el Gobierno Regional sacará una nueva convocatoria en los próximos meses y la UPA ha puesto sus ojos también en la iniciativa de la Comisión Europea de Horizonte 2040, que ha planteado el objetivo de doblar el número de jóvenes agricultores.

La UPA, que este año ha sido reconocida formalmente junto al resto de asociaciones con la aprobación de la ley de representatividad para Organizaciones Profesionales Agrarias en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha cerrado su balance recordando las campañas de promoción y concienciación que han realizado en la región sobre sectores como el apícola o el de aceite de oliva virgen extra con la intención de "trasladar el conocimiento de dónde vienen esos productos y el esfuerzo que llevan detrás".

Morcillo ha concluido solicitando a los gobernantes que tengan "una sensibilidad especial por el sector más importante de nuestra región, que garanticen una alimentación de calidad y que eviten que desaparezcan más explotaciones familiares".