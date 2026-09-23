UPA se movilizará el 8 de octubre en Puertollano en rechazo a los elevados precios de los carburantes

El seccretario regional de UPA, Julián Morcillo. - EUROPA PRESS

ALBACETE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha se movilizará en Puertollano (Ciudad Real) el próximo 8 de octubre como protesta "por el encarecimiento histórico de los precios de los carburantes", con especial impacto en el precio del gasóleo agrícola, "mientras las empresas energéticas no paran de subir en beneficios".

Tal y como ha señalado en rueda de prensa el secretario regional de la organización, Julián Morcillo, la movilización será enfrente de la sede de Repsol en la localidad, por lo que UPA ya ha cursado solicitud a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real.

Durante su comparecencia, ha expuesto la situación crítica que atraviesan los agricultores y ganaderos de la región. Al impacto severo del cambio climático, se le suma el aumento histórico del carburante, que ha pasado de 0,93 euro/l a principios de año a situarse en máximos con 1,68 euro/l en estas semanas.

Esta situación coincide "con el cierre de la campaña de vendimia y el inicio de las siembras de cultivos extensivos, momento en el que el sector concentra el 40% de su consumo energético anual", ha indicado.

Frente al final de las ayudas estatales el próximo 30 de septiembre, UPA ha detallado un paquete de exigencias dirigidas tanto al Ministerio de Agricultura, como a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha; entre las que se encuentra el mantenimiento y refuerzo de los 20 céntimos al gasóleo como prioridad.

El secretario general de UPA ha insistido en la necesidad de mantener y complementar la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola, mientras dure el conflicto internacional y la inestabilidad de precios.

Ha incidido en otras dos demandas, como la necesidad de corrección de las ayudas a fertilizantes para jóvenes y que la Administración regional necesita articular mecanismos que resuelvan la exclusión de muchos jóvenes agricultores que no han podido beneficiarse de las ayudas de fertilizantes.

SECTOR APÍCOLA

Morcillo ha ahondado, asimismo, en la exigencia de contar con ayudas y apoyo para el sector apícola, un sector muy castigado estos años y que utiliza gasóleo de manera profesional, cuando "hasta la fecha, ha quedado al margen de cualquier tipo de ayuda directa".

En conclusión, UPA denuncia la especulación y beneficio extraordinario de las energéticas y ha sido tajante al calificar de "indecente" la actuación de grandes empresas en momentos de crisis para otros sectores y los ciudadanos.

"Mientras la actividad agraria se ahoga en costes, los cinco grandes grupos petroleros prevén rozar los 20.000 millones de euros de beneficio neto este año. Es indecente".

Por ello, UPA CLM ha solicitado al Gobierno que inste a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a investigar posibles prácticas monopolísticas. Asimismo, se reclama la implantación de un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las petroleras que permita nutrir un fondo de compensación para los sectores profesionales cautivos.

Finalmente, UPA CLM ha exigido una reducción temporal del IVA de los carburantes agrarios del 21% al 10%, la puesta en marcha de una tarjeta profesional con descuento directo en surtidor, así como la recuperación de las reducciones fiscales del 35% para el gasóleo agrario y del 15 % para fertilizantes en el sistema de módulos.

"Las administraciones deben actuar ya. No se puede permitir que la especulación con los costes ahogue a quienes producimos los alimentos, obligando a dejar campos sin sembrar o explotaciones abocadas al cierre", ha concluido el secretario general de UPA Castilla-La Mancha.