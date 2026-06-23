UPE y Fundación Triángulo llaman al Orgullo Crítico en Toledo para "despolitizar y no mercantilizar" la celebración

La Unión Popular de Estudiantes y la Fundación Triángulo piden recuperar el Orgullo crítico en Toledo. - UPE Y FUNDACIÓN TRIÁNGULO

TOLEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Popular de Estudiantes (UPE) y Fundación Triángulo Toledo han llamado a recuperar el carácter "crítico, reivindicativo y transformador" del Orgullo LGTBIQ+ en la ciudad de Toledo, ante la necesidad de construir un espacio común de lucha frente al intento de convertir esta celebración "en una simple programación festiva, despolitizada y mercantilizada".

"En un contexto de avance de los discursos de odio, de políticas institucionales marcadas por la derecha y la ultraderecha, de una izquierda que demasiadas veces no está siendo lo suficientemente crítica ni activa, y de una movilización social y asociativa que en la provincia de Toledo no siempre logra sostener una respuesta política continuada, consideramos necesario volver a escucharnos, organizarnos y luchar colectivamente para conquistar, defender y ampliar nuestros derechos LGTBIQ+", han pedido en un comunicado.

Tras reparar en que el Orgullo "no puede reducirse a conciertos, barras, actividades institucionales o campañas de imagen", recuerdan que esta reivindicación "nació de la lucha colectiva frente a la violencia, la exclusión y la negación de derechos, y debe seguir siendo un espacio de denuncia, memoria, organización y conquista social".

En este sentido, ambas organizaciones denuncian que el Ayuntamiento de Toledo, actualmente gobernado por PP y Vox, "intenta proyectar una imagen 'LGTBI friendly', mientras en la práctica no aterriza compromisos reales con los derechos del colectivo".

"No basta con utilizar la celebración del Orgullo como escaparate si después no existen políticas públicas valientes, recursos, espacios seguros, medidas contra las violencias LGTBIQfóbicas ni reconocimiento institucional sostenido".

Para estas dos organizaciones resulta "especialmente grave que, mientras se presenta una programación festiva vinculada al Orgullo, el Ayuntamiento vuelva a negarse a colocar la bandera LGTBIQ+ en el balcón municipal".

"Este gesto, lejos de ser meramente simbólico, expresa una posición política: no se puede celebrar al colectivo mientras se evita reconocer públicamente sus derechos, su historia y sus luchas" denuncian la UPE y Fundación Triángulo, que critican que esta forma de gestionar el Orgullo desplace la reivindicación hacia la "mercantilización".

"Se pretende vender a la población una fiesta como si fuera defensa de derechos, confundiendo celebración con compromiso político. Pero los derechos LGTBIQ+ no se conquistan con lavado de cara institucional ni con programaciones vacías de contenido crítico. Se conquistan con organización, memoria, políticas públicas, valentía y presencia en las calles".

ESPACIOS MÁS ABIERTOS, PARTICIPATIVOS Y CRÍTICOS

De igual modo, sendas organizaciones han reivindicado que la capital regional necesita espacios "más abiertos, participativos y críticos".

"Echamos en falta una programación donde la reivindicación tenga un lugar central, donde se hable de violencias, de derechos, de precariedad, de juventud LGTBIQ+, de salud mental, de ruralidad, de personas migrantes, de personas trans y queer, y de todas aquellas realidades que siguen quedando al margen de los discursos institucionales cómodos".

Abrir una reflexión "honesta" dentro del propio tejido asociativo LGTBIQ+ de la ciudad de Toledo, es otra de las peticiones de UPE y Fundación Triángulo, que consideran que las asociaciones que nacen para defender los derechos del colectivo "no pueden convertirse en instrumentos de legitimación de quienes los niegan, los recortan o los utilizan únicamente cuando llega el momento de hacerse una foto".

"Pactar, colaborar o sostener programaciones institucionales con partidos que han demostrado desprecio hacia las vidas LGTBIQ+ implica asumir una responsabilidad política. No se puede dar la mano a quienes vacían nuestras luchas, ni participar en operaciones de lavado de cara que convierten la reivindicación en espectáculo. La defensa de nuestros derechos exige independencia, valentía y coherencia".

"No se puede pactar la celebración del Orgullo con quienes niegan su sentido político. No se puede vender como avance una programación que permite a la derecha y la ultraderecha lavarse la cara mientras siguen sin comprometerse con nuestras vidas, nuestras libertades y nuestros derechos. Dar la mano a quienes nos quieren fuera del espacio público no es neutralidad: es blanquear la guerra sucia contra el colectivo".

Dicho esto, la UPE y la Fundación Triángulo han añadido que no hay Orgullo posible si se deja fuera a una parte del colectivo.

"Las personas trans, queer y todas aquellas que viven con mayor exposición a la violencia, al señalamiento y a la vulnerabilidad deben estar en el centro de la lucha. Cualquier espacio que pretenda llamarse LGTBIQ+ debe asumir como línea roja la defensa de todas las siglas, sin exclusiones, sin silencios y sin retrocesos".

De ahí que estas organizaciones anuncien su voluntad de salir el próximo sábado, 27 de junio, como bloque crítico en la manifestación del Orgullo de Toledo, con el objetivo de recuperar una "voz reivindicativa, colectiva y combativa".

"Este bloque nace desde la esperanza, la responsabilidad y la necesidad de construir alianzas entre organizaciones, activistas, jóvenes, estudiantes y personas LGTBIQ+ de la ciudad".

"No queremos un Orgullo domesticado. No queremos un Orgullo convertido en marca. No queremos que las instituciones utilicen nuestros símbolos mientras vacían nuestras luchas. Queremos un Orgullo que señale a quienes niegan nuestros derechos, que denuncie la LGTBIQfobia, que defienda a las personas trans, que escuche a la juventud, que mire a los barrios y a los pueblos, y que recuerde que aún queda mucho por conquistar".

De ahí que UPE y Fundación Triángulo hagan un llamamiento a todas las personas, colectivos y organizaciones que compartan estos principios a sumarse a un Orgullo "crítico, popular, feminista, antirracista, anticapitalista, antifascista y transincluyente", para que participen en la marcha que tendrá lugar el próximo sábado, 27 de junio, desde el Miradero a la plaza del Ayuntamiento.