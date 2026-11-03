Urda rendirá homenaje a las víctimas depositando flores en un árbol habilitado para recordar a fallecidos

Árbol en Urda en el que se depositan flores en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Urda, Manuel Galán, ha acudido este martes al escenario del accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado 28 de octubre en la localidad para visitar el árbol habilitado por la Guardia Civil para dejar flores en recuerdo de los fallecidos.

Así, Galán, que ha hecho declaraciones a los medios de comunicación este martes, ha explicado que desde el Ayuntamiento pretender acudir a este árbol a "depositar también alguna flor y a estar unos minutos de silencio en recuerdo y en memoria de esas víctimas del accidente de tren".

Por otro lado, ha señalado que este lunes ya se hizo una reunión grupal en el municipio para los vecinos, con psicólogos que estuvieron ayudando a los vecinos de Adamuz (Córdoba) cuando se enfrentaron al accidente ferroviario.

Así, según ha relatado el alcalde, estos psicólogos acudieron a informar a los vecinos y a transmitirles, según las palabras del primer edil, que "es normal lo que nos estaba sucediendo" por el accidente "tan grave" que han "sufrido tan de cerca".

De igual modo, ha explicado que ha hablado "en varias ocasiones" con la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha ofrecido los servicios de psicología del Ejército al municipio y su habitantes.

En todo caso, ha señalado que "ahora mismo, con los psicólogos que nos están ayudando, tenemos suficiente para atender a los vecinos que están bajando a esa atención psicológica".

Estos profesionales, ha abundado, también han acudido este martes al colegio de Urda porque "los niños, como los mayores, necesitan esa atención".

"Ellos están viendo a los mayores salir en los medios, que se está viendo a Urda en muchísimas noticias, lo ven en televisión y también necesitan que alguien les explique y les ayude a entender esa terrible tragedia que hemos sufrido todos", ha manifestado.