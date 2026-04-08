Urtasun devuelve este jueves a Sigüenza obras incautadas por la dictadura franquista

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en la entrega de los premios de la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

GUADALAJARA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, preside este jueves, 9 de abril, el acto de restitución de obras incautadas y no devueltas por la dictadura franquista en Sigüenza, que se celebrará en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de la localidad a las 12.30 horas.

En el acto intervendrán, junto al ministro de Cultura, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, así como representantes de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

Previamente, y según informa el Ministerio, tendrá lugar la 98ª reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, que se celebrará en el Parador de Sigüenza a las 10.00 horas.

La agenda del ministro prevista en la localidad concluirá, a partir de las 13.00 horas, con una visita a la Catedral de Santa María.