Valdepeñas avanza en la protección frente a tormentas con la ampliación del Puente El Hierro y un parque fluvial

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, visitando las obras de eliminación del último punto negro del Plan de Tormentas en la zona sur del municipio. - AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

CIUDAD REAL 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, han visitado las obras de eliminación del último punto negro del Plan de Tormentas en la zona sur del municipio en el Puente de El Hierro. Una actuación que ensancha la capacidad del ojo del puente para eliminar el efecto embudo cuando el canal de la Veguilla supera el 80% de su capacidad, y que desaguará en un parque fluvial.

De esta manera, además de ampliar su cota para evacuar las aguas hacia el nuevo corredor, ensanchará el volumen de salida del agua en caso de tormentas para prevenir inundaciones y minimizar los daños provocados por lluvias intensas, tormentas y episodios de dana, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Esta actuación, que ha supuesto 12 años de trabajo y negociaciones con ADIF y la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), por la complejidad de la obra, supone una inversión inicial de 4.000.000 euros, entre la ejecución de la obra, las expropiaciones de terrenos y los movimientos de tierra para asentar las bases de este proyecto.

A ello se suman otros 25.000.000 de euros que se invertirán por anualidades para dar continuidad al parque fluvial, hasta su desembocadura en el río Jabalón. Martín y Moraleda han visitado el lugar donde se proyectará el parque fluvial, que pretende dar continuación al Plan de Tormentas desde el Puente de El Hierro hasta la circunvalación, y desde la circunvalación hasta la desembocadura de la Veguilla en el río Jabalón.

Tendrá una longitud de unos 2,5 kilómetros y para su ejecución ha sido necesaria la expropiación de 41.000 metros cuadrados, pertenecientes a 50 fincas de 38 propietarios, así como la ocupación temporal mientras que se materializan las obras de 75.000 metros cuadrados de 20 fincas. Un parque fluvial es un espacio verde acondicionado a orillas del cauce de agua, cuyo objetivo es proteger el entorno natural frente a las crecidas y habilitar zonas de esparcimiento para el uso social, peatonal y deportivo.

Para ello, además de la canalización y urbanización, el parque lleva aparejada una serie de instalaciones para el paseo y el esparcimiento de la ciudadanía que se puede disfrutar en periodos de no crecida del cauce.

UN EJEMPLO PARA ALDAIA

Este proyecto del Plan de Tormentas ha despertado el interés de municipios con riesgo de inundaciones, como es el caso de la localidad valenciana de Aldaia, una de las poblaciones más afectadas por la dana de 2024, donde perdieron la vida seis personas ante el desbordamiento del barranco de la Saleta.

Meses después del suceso, el alcalde de Valdepeñas recibió a una delegación del Ayuntamiento de Aldaia, encabezada por su homólogo, para conocer de primera mano las medidas llevadas a cabo por el Consistorio para minimizar el impacto de tormentas torrenciales.

En las dos últimas décadas, el Plan de Tormentas de Valdepeñas se ha ejecutado con una inversión de 40.000.000 de euros para la construcción de colectores subterráneos y a cielo abierto de grandes dimensiones en diferentes zonas de la ciudad para prevenir inundaciones y catástrofes, como la riada que asoló la ciudad el 1 de julio de 1979 y que provocó la muerte de 22 personas.