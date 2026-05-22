Valdepeñas celebrará el I Festival Nacional de Poesía Prosvida con un recital por el Día Mundial del Cáncer de Próstata

Presentación del festival de poesía en Valdepeñas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Confianza de Valdepeñas acogerá el próximo miércoles 3 de junio, a las 20.00 horas, el I Festival Nacional de Poesía Prosvida - Recital de Valdepeñas, un evento cultural y solidario organizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se conmemora el 11 de junio.

La concejala de Servicios Sociales, María del Mar Marqués, ha manifestado que "todos sabemos de la importancia de la prevención y detección precoz, pero también algunas veces se nos olvida ese acompañamiento que es tan importante". Por ello, ha subrayado que "este festival viene a romper estereotipos y a poner ese acompañamiento porque, además, iniciativas como estas hacen que tenga más visibilidad por la originalidad".

Julio Criado, impulsor del proyecto Prosvida, ha remarcado que cada año mueren en España 6.000 personas por cáncer de próstata por falta de información, cuando se trata de una enfermedad curable si se detecta a tiempo. "La falta de información es hoy lo que más está matando de este cáncer, cuando hay otros cánceres, que ninguno es bueno, como el de mama que tiene una similitud en personas afectadas, tienen cribado y un potencial humano para visibilizarlo, mientras que el cáncer de próstata es un asesino en silencio", ha afirmado.

El festival, que busca la sensibilización social, está coordinado por Luis Díaz-Cacho Campillo y reunirá a representantes institucionales, profesionales sanitarios, asociaciones y poetas en una velada donde la cultura servirá como vehículo de sensibilización y apoyo a las personas afectadas por el cáncer.

Durante el acto tendrá lugar la lectura del manifiesto a cargo de José Agustín Blanco Redondo, mientras que la coordinación y el recital poético estarán dirigidos por la poeta Teresa Sánchez Laguna, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Entre las personas participantes se encuentra Vanessa Irla Uriarte, teniente de alcalde; Victoriano González de la Aleja, presidente de la Junta Local de la AECC; Ángel Manuel Fernández Durán, especialista del Área de Urología de Valdepeñas; y María Luisa Villafranca, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama Rosae de Valdepeñas.

El apartado literario contará además con la intervención de los poetas Eloísa Pardo Castro, Alfredo Jesús Sánchez Rodríguez y Cristina Galán Rubio, junto a la participación de la Asociación de Folklore 'Raigambre'. La nota musical del encuentro correrá a cargo de Vicente Castellanos Gómez.