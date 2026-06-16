Valdepeñas custodia el primer corcho de los alcornoques de Gruart La Mancha. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha recibido de manos del CEO de Gruart La Mancha, Francisco González, una parte de descorche del desbornizado de los alcornoques que la empresa dedicada a la fabricación de tapones de corcho plantó hace más de dos décadas en la fachada de sus instalaciones.

Con esta iniciativa, se invita al Ayuntamiento de Valdepeñas a custodiar una pieza simbólica que representa el inicio de un proyecto con vocación de futuro. La previsión es que en 2035 se obtenga la segunda saca, conocida como "segundero", y que en torno a 2045, cuando los árboles alcancen su madurez, pueda realizarse la tercera extracción, obteniendo por primera vez corcho apto para fabricar tapones destinados a vinos valdepeñeros.

El 25 de julio de 2025 se llevó a cabo el primer descorche o desbornizado de algunos de estos árboles, un acontecimiento considerado histórico para la empresa. Tras el proceso de curación del corcho obtenido, la compañía ha decidido convertir parte de este material en una edición limitada de recuerdos institucionales.

La empresa confía en que el primer tapón elaborado con corcho procedente de estos alcornoques pueda cerrar una botella de vino de Valdepeñas, que posteriormente sería depositada en el Ayuntamiento como testimonio del crecimiento de los árboles y de la incorporación de un nuevo capítulo a la historia vitivinícola de la ciudad.

Este proyecto une tradición e innovación, vinculando el patrimonio enológico de Valdepeñas con el aprovechamiento sostenible de un recurso que, dentro de dos décadas, podría convertir a la ciudad en un referente singular al producir tanto el vino como el corcho que lo preserva, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.