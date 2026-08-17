Valdepeñas emprende acciones legales contra el difusor de un vídeo difamatorio de colonias felinas en redes sociales

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CIUDAD REAL 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valdepeñas informa de que, ante la difusión a través de redes sociales de un vídeo relacionado con el supuesto maltrato a la colonia felina de la localidad y diferentes comentarios de terceros con afirmaciones falsas y difamatorias, ha tomado medidas legales contra el difusor del vídeo, procediendo a poner los hechos en conocimiento de la autoridad competente para que sean investigados y se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido.

En nota de prensa, el Consistorio asegura que es necesario que los organismos competentes investiguen cualquier situación que pudiera constituir un supuesto de maltrato animal, con el objetivo de determinar los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades que pudieran corresponder.

Asimismo, el Ayuntamiento anuncia que emprenderá las acciones legales oportunas frente a aquellas personas que hayan difundido afirmaciones falsas, difamatorias o calumniosas que puedan perjudicar la imagen de la ciudad, de la propia Administración municipal o de sus responsables.

El Consistorio recuerda que la libertad de expresión y la denuncia de posibles situaciones de maltrato deben ejercerse desde la responsabilidad, evitando la difusión de informaciones no contrastadas o acusaciones que puedan generar una imagen falsa de los hechos.

Por ello, el Ayuntamiento colaborará con la autoridad competente y facilitará toda la información que pueda resultar necesaria para el esclarecimiento de lo sucedido.

Además, desde el Consistorio se reitera el compromiso con la protección y el bienestar de los animales, disponiendo de protocolos de control con el método CES para las colonias felinas, así como el único Núcleo Zoológico Público de la provincia.