Valdepeñas reivindica la recuperación de los valores y la identidad colectiva en su acto del Seis de Junio

Valdepeñas ha honrado a los caídos del Seis de Junio de 1808 con una jura de bandera civil - AY VALDEPEÑAS

CIUDAD REAL 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas ha conmemorado el Seis de Junio de 1808 con un acto en memoria a los caídos y una jura de bandera de personal civil, junto a la escultura del Bicentenario del Seis de Junio, que ha estado presidido por el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, y el contralmirante Jefe de Servicios Generales y Asistencia Técnica de la Armada-AJESAT, Juan María Ibáñez Martín.

El regidor municipal ha señalado que "es obvio que la contemporaneidad ha dejado por el camino valores", aquellos que no duda que la sociedad vuelva a recuperar. Actos como este "ayudan a socializar y a buscar una identidad no para rebatirla frente a un tercero, sino para sentirse orgulloso de la madre patria", ha afirmado Martín.

Martín ha agradecido a la Armada Española su participación en este acto, recordando que Valdepeñas fue fiduciaria de uno de los marinos más notables de España, refiriéndose al Marqués de Santa Cruz.

La conmemoración del Seis de Junio ha contado con un desfile militar y la jura de más de un centenar de civiles, algo que ha puesto en valor el contralmirante, Juan María Ibáñez Martín, tal y como ha informado el Consistorio en nota de prensa.

"Es el acto cívico militar más importante que se puede celebrar porque significa el compromiso de todas las personas que han jurado por España, y eso es muy importante", ha manifestado, agradeciendo que "la ciudad de Valdepeñas nos haya invitado, porque es el mejor ejemplo de que el amor a la Armada no entiende de geografía y de distancia a la mar".

El acto ha contado también con la colocación de la corona de laurel por los héroes caídos de la batalla del 6 de Junio de 1808.

Un hecho histórico, prólogo de la Batalla de Bailén, cuando la población de Valdepeñas opuso una fuerte resistencia a las tropas napoleónicas comandadas por el general Ligier Belair.

Sus habitantes, con los más rudimentarios útiles de defensa, como calderos de aceite hirviendo, impidieron la llegada de las tropas francesas a Bailén y con ello favorecieron el triunfo del General Castaños.

Esta hazaña, reflejada en los 'Episodios Nacionales' de Pérez Galdós, le valió a Valdepeñas el título de Muy Heroica Ciudad el 29 de enero de 1895.