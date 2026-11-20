Presentación de Tecnodependencia 2027 en Valdepeñas. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas acogerá los días 22 y 23 de febrero de 2027 la segunda edición del Congreso-Muestra Tecnodependencia, en cuya organización participa el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Fundación CERES y el Ayuntamiento de la localidad.

Un evento de carácter internacional que reunirá a especialistas de España y Portugal para analizar cómo aplicar los avances tecnológicos a la autonomía personal, la atención a la dependencia y los cuidados, en espacios como el Centro Cultural La Confianza y otros edificios municipales.

Así lo han anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, la presidenta de Fundación Ceres, Antonia Valverde; y el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y director del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, durante la presentación oficial.

Durante la misma, se ha destacado que el foro permitirá analizar cómo aplicar los avances tecnológicos a la autonomía personal, la atención a la dependencia y los cuidados.

La Fundación Ceres asume la organización del encuentro, con la participación del Ejecutivo autonómico y la colaboración del Ayuntamiento. El congreso tendrá lugar en el Centro Cultural La Confianza y sus espacios anexos.

Durante su intervención, García Torijano ha señalado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se quiere contribuir a conectar "la investigación con las necesidades de los servicios sociales". La consejera ha subrayado que "el verdadero valor de la tecnología no está únicamente en sus avances, sino en su capacidad para mejorar la vida de las personas" y que estos recursos deben complementar, nunca sustituir, la atención humana.

El II Congreso-Muestra Tecnodependencia tendrá carácter internacional, con la participación prevista de académicos de la Universidad de Lisboa y especialistas de instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Castilla-La Mancha, la UNED y otras universidades. Se desarrollará bajo el lema 'Dependencia, autonomía y tecnología al servicio de las personas'.

El 22 de febrero habrá ponencias sobre investigación, dependencia, inteligencia artificial y robótica, junto a la presentación de buenas prácticas y los Premios Tecnodependencia 2027. La jornada del 23 de febrero abordará la tecnología en los cuidados domiciliarios, la ayuda a domicilio, el envejecimiento activo y la teleasistencia avanzada.

La programación combinará conferencias y debates con una muestra de dispositivos, demostraciones y espacios expositivos. Habrá también actividades destinadas a personas mayores y puntos específicos para que familias y ciudadanía conozcan soluciones tecnológicas aplicables a la vida cotidiana y a los servicios de cuidados.

Entre los ámbitos de trabajo figuran la robótica social, los sistemas de detección de caídas, la domótica, la teleasistencia avanzada, los productos de apoyo y las herramientas para rehabilitación física y cognitiva. En este contexto, García Torijano se ha referido precisamente a la colaboración de la Consejería de Bienestar Social con la Universidad de Castilla-La Mancha en un proyecto de robótica social aplicada a personas en situación de dependencia.

La consejera ha señalado que estas aplicaciones pueden resultar especialmente útiles en una comunidad con numerosos municipios rurales y una importante dispersión geográfica. "Es importante saber que los cuidados hay que encaminarlos a las necesidades reales de los ciudadanos, a cómo va cambiando el mundo y a las necesidades de cada territorio. Incorporando la nueva tecnología en materia de dependencia, adaptándola a la ley de lucha contra la despoblación que ha creado este Gobierno para poder reforzar los cuidados en los entornos, conseguimos llegar a cada rincón de nuestra región".

La segunda edición da continuidad al encuentro celebrado en Alcázar de San Juan los días 15 y 16 de mayo de 2025. Tecnodependencia reúne a profesionales de los servicios sociales y sociosanitarios, entidades sociales, universidades, empresas, administraciones y personas interesadas en conocer las posibilidades y los retos éticos de las tecnologías aplicadas a los cuidados.

De su lado, Jesús Martín, ha subrayado que "en Valdepeñas tenemos 1.079 personas a las que le prestamos ayudas en algún grado de la dependencia, así que cuando los ciudadanos nos interrogamos de en qué se gasta el dinero público, normalmente vienen las grandes infraestructuras, pero no caemos en lo más importante que son las personas".

El regidor municipal ha abogado por "mantener el Estado del Bienestar, por el que tenemos que luchar todos", con avances como los que se presentarán en este Congreso-Muestra, que "también supondrá un valor añadido al sector terciario de la ciudad".

Se prevé que más de 500 personas y una veintena de empresas participen en este encuentro, que convertirá a Valdepeñas en un referente estratégico del bienestar y del futuro de los cuidados.