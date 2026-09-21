La valdepeñera Irene Márquez, Premio Nacional del Cómic 2026 por su obra 'La muerte de Irene Márquez'

Archivo - La dibujante de cómics Irene Márquez durante la ceremonia de entrega de los XXXVI Premios ‘El Ojo Crítico’ de RNE, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID/CIUDAD REAL 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La valdepeñera Irene Márquez Condes ha sido galardonada con el Premio Nacional del Cómic, correspondiente al año 2026, por su obra 'La muerte de Irene Márquez' (Autsaider Cómics), a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado su obra 'La muerte de Irene Márquez' por "la audacia y originalidad estética, maestría en el uso del humor y una voz singular e iconoclasta que, con una sorprendente jocosidad, nos enfrenta a esa amarga realidad que nos iguala a todos".

Asimismo, el jurado ha destacado que "con 'La muerte de Irene Márquez', un cómic alternativo, la creadora camina con éxito sobre la fina línea entre lo incorrecto, lo brutal y la carcajada, logrando un equilibrio casi imposible: el de inquietar, helar la sonrisa y subvertir los límites del humor contemporáneo".

Además, el jurado ha señalado que "a través de una obra impecable, Irene Márquez despliega una fuerte personalidad autoral, arriesgada en lo formal y potente en lo expresivo".

"Su mirada, tan íntima como incómoda, aborda temas complejos con una mezcla de angustia, sensibilidad e ingenio que nos provoca, al mismo tiempo, escalofríos y reflexión", ha añadido el jurado.

El premio reconoció en su pasada edición a Candela Sierra, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Paco Sordo, Ana Penyas, Cristina Durán, Borja González, Rayco Pulido, Miguelanxo Prado o Bea Lema.

Irene Márquez, (Valdepeñas, 1990) es dibujante de cómics y humorista gráfica. Estudió Bellas Artes en Cuenca y se especializó en dibujo en Granada, donde reside actualmente. Empezó haciendo humor gráfico para redes sociales en 2016 y un año más tarde empezó a colaborar de manera habitual con la revista 'El Jueves', donde, desde 2018, tiene su propia sección semanal de tiras de humor negro, 'Te has Pasado'.

Así, ha publicado dos cómics, ambos editados por Autsaider Cómics: 'Esto no está bien' (2020) y 'La muerte de Irene Márquez' (2025), por el que se le concedió el Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de Cómic de Radio Nacional de España.