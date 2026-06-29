Valverde anuncia en Tomelloso un montante de 750.000 euros para resolver inundaciones en la carretera de Ossa de Montiel

Tomelloso ha recibido esta mañana la visita del presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha anunciado este lunes en una visita institucional a la localidad de Tomelloso una inversión de 750.000 euros para resolver los problemas de inundaciones que afectan al acceso de la carretera que va de Tomelloso a Ossa de Montiel.

Ha destacado así el importante esfuerzo inversor que la institución provincial está realizando en el municipio, que este año alcanza los 3,4 millones de euros, y ha reclamado una prórroga de la aplicación de la Directiva Marco del Agua hasta 2032 para evitar graves consecuencias sobre el sector agrícola de La Mancha, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Valverde ha realizado estas declaraciones durante una visita institucional a Tomelloso, donde ha recorrido, junto al alcalde, Javier Navarro, la vicepresidenta de la Diputación, Sonia González, el diputado provincial, Benjamín de Sebastián y miembros de la corporación municipal, diferentes actuaciones impulsadas en la ciudad.

La jornada ha comenzado en el nuevo campo de tiro donde han sido recibidos por el deportista olímpico, Jesús Serrano Lara, que ha explicado los futuros proyectos para las instalaciones y ha continuado con un periplo por el hotel industrializado promovido por Anro.

INNOVACIÓN PARA RESPONDER AL RETO DE LA VIVIENDA

Durante su visita a las instalaciones del hotel modular Ogar de Anro, Valverde ha destacado el carácter pionero del proyecto, que vuelve a situar a Tomelloso a la vanguardia de la innovación industrial. "Estamos viendo cómo una construcción industrializada ofrece la misma calidad que una construcción tradicional, incorporando además innovación, sostenibilidad, eficiencia y tecnología", ha afirmado.

El presidente provincial ha subrayado que este sistema constructivo permitirá dar respuesta a algunos de los principales retos de la sociedad española, como la necesidad de incrementar la oferta de vivienda, reducir los tiempos de construcción, estabilizar los costes y hacer más atractivo el sector para nuevos profesionales.

Asimismo, ha puesto en valor que este modelo favorece la incorporación de la mujer al sector de la construcción y la integración laboral de personas con discapacidad, al tiempo que reduce significativamente el consumo de agua, los residuos y el impacto ambiental de las obras.

Valverde ha felicitado a Rafael Rodríguez, Carmen Rodríguez y a todo el equipo de Anro por impulsar una iniciativa empresarial que "va a aportar soluciones reales a una necesidad de toda la sociedad" y que vuelve a convertir a Tomelloso en un referente tecnológico e industrial.

MÁS DE CUATRO VECES MÁS INVERSIÓN PROVINCIAL

El presidente de la Diputación ha aprovechado su visita para poner de manifiesto el respaldo que la institución viene prestando al Ayuntamiento de Tomelloso. Ha recordado que mientras en 2021 el municipio recibió alrededor de 760.000 euros de la Diputación, en 2025 las ayudas concedidas alcanzan ya los 3,4 millones de euros.

Entre las principales actuaciones financiadas figuran el convenio extraordinario de un millón de euros para resolver los hundimientos registrados en los barrios de San Antonio y La Esperanza, el nuevo campo de tiro o las obras del Mercado de Abastos y otras iniciativas municipales.

En este sentido, ha comentado que "cuando un municipio presenta proyectos que benefician no solo a sus vecinos, sino también al conjunto de una comarca, la Diputación tiene la obligación de acompañarlo".

Valverde ha anunciado que la Diputación asumirá esta actuación con una inversión prevista de 750.000 euros, con el objetivo de iniciar este mismo año la tramitación administrativa para ejecutar posteriormente las obras. Según ha explicado, la intervención permitirá resolver un problema histórico que afecta tanto a la seguridad vial como a la movilidad de numerosos vecinos.

PRÓRROGA DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

El presidente de la Diputación ha concluido su intervención trasladando su preocupación por la situación hídrica de La Mancha y por las consecuencias que tendría la aplicación de las restricciones previstas en la Directiva Marco del Agua en 2027. Valverde ha defendido la necesidad de ampliar el plazo hasta 2032 para que las administraciones puedan completar las inversiones pendientes en la recuperación del acuífero y en la planificación hidrológica del Guadiana.

En su opinión, aplicar las limitaciones sin haber ejecutado previamente esas actuaciones supondría un grave perjuicio para miles de agricultores y para el conjunto del sector agroalimentario de la comarca. "Lo que no se ha hecho durante años por falta de inversiones no puede recaer ahora sobre los agricultores. Necesitamos más tiempo para cumplir los objetivos medioambientales sin poner en riesgo el futuro económico de La Mancha", ha afirmado.

Valverde ha reiterado finalmente el compromiso de la Diputación de Ciudad Real con el desarrollo de Tomelloso y del conjunto de la provincia, asegurando que la institución continuará colaborando con los ayuntamientos para impulsar proyectos que generen oportunidades, mejoren los servicios públicos y contribuyan al crecimiento económico y social del territorio.

Por otra parte, el alcalde ha trasladado al presidente provincial la necesidad de intervenir en el acceso de la carretera de Ossa, donde las lluvias provocan frecuentes inundaciones debido a la insuficiente capacidad del sistema de drenaje.

El alcalde de Tomelloso ha agradecido la presencia del presidente de la Diputación y ha destacado que el proyecto desarrollado por Anro supone "un punto de inflexión" para el futuro de la construcción industrializada y para el desarrollo económico del municipio.

Navarro ha felicitado a Rafael Rodríguez y a Carmen Belén Rodríguez por la trayectoria del grupo empresarial y ha asegurado que el nuevo hotel demuestra que Tomelloso puede convertirse en un referente nacional de este modelo constructivo.

Además, ha defendido que la industrialización de la construcción favorece la conciliación laboral y familiar, impulsa la economía circular, facilita la incorporación de la mujer al sector y ofrece una respuesta eficaz a la creciente demanda de alojamiento y vivienda.

El alcalde también ha agradecido el respaldo que la Diputación viene prestando al Ayuntamiento en los últimos años y ha destacado especialmente el convenio extraordinario de un millón de euros para solucionar los problemas de hundimientos en los barrios de San Antonio y La Esperanza, así como el apoyo a proyectos como el campo de tiro, que permitirá situar a Tomelloso como referente nacional de esta modalidad deportiva.

Por su parte, el presidente de Anro, Rafael Rodríguez, ha agradecido el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento y la visita del presidente de la Diputación Provincial para hacer realidad un proyecto que, según ha explicado, nace "de la ilusión, del esfuerzo y de la confianza en que podemos aportar valor a Castilla-La Mancha".

Rodríguez ha explicado que el hotel industrializado responde a un nuevo concepto de alojamiento basado en la sostenibilidad, la eficiencia y la innovación tecnológica. Ha destacado que se trata de un edificio completamente desmontable y reutilizable, capaz de trasladarse a otra ubicación en el futuro, lo que convierte la construcción industrializada en una alternativa flexible y respetuosa con el medio ambiente.