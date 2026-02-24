Valverde apunta al crecimiento de Vox como la clave para que Núñez desbanque a Page de la Presidencia de C-LM

El presidente de la Diputación de Ciudad Real y presidente del PP a nivel provincial, Miguel Ángel Valverde - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

El presidente de la Diputación de Ciudad Real y presidente del PP a nivel provincial, Miguel Ángel Valverde, ha hecho su particular análisis electoral de cara a 2027, apuntando que quizá la provincia en la que reside no sea tan determinante como lo fue en 2023, cuando 900 votos separaron al PP de sumar mayoría con Vox pese a ser con diferencia la segunda fuerza detrás del PSOE.

En entrevista con Europa Press, Valverde ha dicho que si bien Ciudad Real fue clave en aquel envite electoral, el PP partía "de la desventaja más grande en porcentaje respecto al PSOE de toda la región", y aún así se quedó "muy cerca".

Por contra, otras provincias se quedaron por detrás del resultado esperado, en su opinión, lo que frustró que la suma de fuerzas entre PP y Vox pudiera imponerse a la mayoría del PSOE. "Yo creo que en otras provincias esperábamos tener mejor resultado y al final no lo tuvimos. Y al final, todo eso hay que meterlo en la misma balanza".

Por todo ello, "se cree que va a ser determinante el PP" en Ciudad Real cuando "a lo mejor lo que va a ser determinante es el resultado que obtengan otros partidos que no tienen representación todavía en otras provincias de Castilla-La Mancha".

"Es decir, los datos que nosotros tenemos es que hoy Paco Núñez podría ser presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, indudablemente con el apoyo de Vox. Y los datos que también tenemos es que el PP crece no como nos gustaría; que Vox crece y suma diputados; y que el PSOE pierde apoyo y diputados. Por tanto, creo que al final Ciudad Real podrá o no podrá ser determinante, hay que verlo, pero en este momento no sería tan determinante como en 2023", ha rematado.

Para Valverde, la tendencia actual en cuanto al voto nacional que se puede contemplar en los reiterados procesos electorales "no se va a abortar de un día para otro" y va a continuar, con un PSOE en caída, un Vox al alza y un PP manteniéndose, escenario que prevé se alargará "a las próximas municipales y autonómicas" en Castilla-la Mancha.

Aunque admite que "no es lo mismo" un resultado electoral en elecciones municipales que en autonómicas por la influencia de los candidatos, ha vaticinado que habrá zonas donde existan alcaldes que "siendo de un partido que esté sufriendo una tendencia desfavorable, sean capaces de mantener sus alcaldías, y vicecersa".

En este punto abre la posibilidad de que la Diputación de Ciudad Real, por el aumento poblacional, pueda pasar a repartirse 27 escaños en el Palacio Provincial, siempre y cuando el primer censo de 2027 arroje una población de más de 500.000 habitantes.

Ese aumento de escaños y el reparto de los mismos puede cambiar incluso las estrategias electorales, y será el punto de partida para ver en qué comarcas "se deshacen empates". "A partir de ahí, confío en que el PP va a tener unos buenos resultados. Nuestros alcaldes y alcaldesas están haciendo un buen papel y van a ser refrendados mayoritariamente por sus vecinos".

Y es que asegura que el PP va a obtener "mejores resultados que el PSOE" en comparación con 2023, lo que les llevará a intentar mejorar resultados en los pueblos donde aún no gobiernan.

Un trabajo que se realizará "con calma, serenidad, eligiendo a las mejores personas que el PP tenga disponibles para formar parte de esas candidaturas".

Con la plantilla de políticos en las filas del PP, asegura el presidente provincial que está "muy cómodo" al constatar que se trata de gente "muy válida".

Personal que "no solo construye partido, sino que construye capacidad de gestión para construir un futuro mejor para todos los ciudadanos".

"Somos un partido preparado para gobernar y tenemos mucha capacidad humana para hacerlo. Lo hemos demostrado en la provincia, donde había gente que no se creía que podíamos gobernar en Miguelturra, en Ciudad Real, en Tomelloso, en Almadén o en La Solana. Esto es el Partido Popular", asevera.

Una lectura que lleva más allá hasta el plano regional, con un "líder extraordinario" como es Paco Núñez, "que va a ser presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha tras las próximas elecciones".

Más allá de conservar los importantes gobiernos municipales que el PP atesora en la provincia, se marca el objetivo de recuperar plazas como Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Manzanares o Campo de Criptana, donde "se están intentando conformar equipos que propongan alternativas que sean bien valoradas por la gente".

Con este escenario, augura que Paco Núñez será el próximo presidente de Castilla-La Mancha. Y es que, asegura, "nadie le puede discutir el enorme esfuerzo que ha hecho por presentar una alternativa diferente" en la región, alternativa que para 2027 va a ser "aún más completa y mucho más perfeccionada" que las anteriores.

Asegura que sus sucesivas derrotas electorales en 2019 y 2023 "le han reforzado política y personalmente", lo que le lleva a pensar que el PP "va a presentar una alternativa más completa" ante un PSOE "que está en una tendencia negativa que le está haciendo perder apoyo electoral".