Valverde reclama más financiación para que los ayuntamientos afronten el coste del mantenimiento de sus policías locales

Acto institucional conmemorativo del 160 aniversario de la Policía Local de Moral de Calatrava. - DIPUTACIÓN

CIUDAD REAL, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha reclamado una mayor financiación para que los ayuntamientos puedan hacer frente al coste que supone el mantenimiento de las policías locales, cuyo papel, según ha destacado, ha evolucionado en las últimas décadas hasta asumir una creciente participación en tareas relacionadas con la seguridad ciudadana.

Valverde ha verbalizado esta reivindicación durante el acto institucional conmemorativo del 160 aniversario de la Policía Local de Moral de Calatrava, celebrado este mediodía en el auditorio de la localidad, donde ha puesto en valor la evolución experimentada por este Cuerpo desde sus orígenes en Moral, en 1866, con la creación del Cuerpo de Serenos, germen de la actual Policía Local.

Según informa la Institución provincial, Valverde ha aprovechado la conmemoración para plantear la necesidad de abordar cambios normativos que respondan a la realidad actual de las policías locales. Ha considerado que su grado de preparación, profesionalización y participación en la seguridad ciudadana hace necesario avanzar hacia una legislación que reconozca adecuadamente el papel que desempeñan.

"Creo que ha llegado el momento de hacerlo y es una deuda que hoy la sociedad tiene también con la Policía Local", ha afirmado Valverde, quien ha recordado que estos agentes son, en numerosas ocasiones, los primeros en intervenir ante una incidencia antes de que puedan desplazarse efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este contexto, ha abogado por establecer de manera más clara las funciones correspondientes a los diferentes cuerpos y avanzar también en la homologación de las condiciones de las policías locales. Valverde, que ha hablado igualmente desde su experiencia como alcalde de Bolaños de Calatrava, ha señalado las dificultades que afrontan los responsables municipales a la hora de mantener plantillas estables ante las diferencias retributivas existentes entre localidades.

Ha defendido, por ello, que se avance hacia una equiparación que contribuya a evitar que la movilidad de los agentes hacia municipios con mejores condiciones económicas termine dificultando que determinados ayuntamientos puedan completar o conservar sus plantillas.

"La Policía Local es uno de los servicios a los que más recursos destinan los ayuntamientos", ha asegurado, por otra parte, antes de recordar que sus agentes colaboran cada vez más en seguridad ciudadana, vigilancia y protección de víctimas de violencia de género, diligencias judiciales y actuaciones policiales.

Por tanto, considera que "ha llegado el momento de que haya también una mayor financiación para los ayuntamientos para el mantenimiento de los cuerpos de Policía Local". Una medida que, a su juicio, permitiría que municipios de menor tamaño pudieran disponer de plantillas acordes con sus necesidades, puesto que "la seguridad ciudadana hoy es un servicio absolutamente esencial del que no podemos prescindir".

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN MUNICIPIOS PEQUEÑOS

En este marco, ha anunciado que la Diputación trabaja, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno, en un proyecto para la instalación de cámaras de videovigilancia que permitan mejorar el control de lo que sucede en los municipios de la provincia.

La iniciativa estará especialmente dirigida a las localidades más pequeñas y a aquellas que carecen de Policía Local, con el objetivo de proporcionar nuevas herramientas que contribuyan a reforzar la seguridad y faciliten la labor de los cuerpos competentes.

En el acto también ha participado el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, que ha trasladado su reconocimiento a los agentes que, durante generaciones, han trabajado por la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas del municipio.

Según informa la Subdelegación, Broceño ha destacado la vocación de servicio, la cercanía y el compromiso que han caracterizado a la Policía Local de Moral durante sus 160 años de historia, y ha subrayado la importancia de seguir avanzando hacia una Policía "más moderna, profesional, cercana y preparada para una sociedad que cambia muy deprisa".

El subdelegado ha puesto también en valor la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como una herramienta fundamental para mejorar la seguridad en los municipios.

"Cuando un vecino necesite ayuda, tenemos que llegar juntos y llegar a tiempo", ha señalado Broceño, quien ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la seguridad en los municipios de la provincia.

Durante el acto se ha rendido también homenaje a quienes han formado parte de la Policía Local de Moral a lo largo de su historia y, especialmente, a Juan José Ramírez Crespo, antiguo sereno y jefe de la Policía Local, como representante de las distintas generaciones que han prestado servicio en el municipio.

EL ALCALDE REIVINDICA LA LABOR DE LA POLICÍA

Por su parte, el alcalde de Moral de Calatrava, Manuel Torres, ha resaltado que la celebración permite "mirar atrás con orgullo" y reconocer a quienes han dedicado parte de su vida a cuidar las calles, proteger a los vecinos y garantizar la convivencia.

Torres ha reivindicado especialmente la memoria de los serenos, de quienes ha dicho que fueron "presencia, tranquilidad y confianza", y ha señalado que valores como el compromiso, la responsabilidad, la vocación y la cercanía al ciudadano continúan plenamente vigentes en la Policía Local actual.

Asimismo, ha trasladado el reconocimiento del Ayuntamiento a los agentes que hoy integran la plantilla por su profesionalidad, entrega y servicio diario, así como a sus familias por compartir sacrificios, horarios, preocupaciones y ausencias.