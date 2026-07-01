Valverde traslada el apoyo de la Diputación a los vecinos de Huertezuelas afectados por el incendio

Visita del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha visitado este miércoles la pedanía de Huertezuelas, perteneciente a Calzada de Calatrava, para conocer in situ las consecuencias del incendio que se desató el pasado lunes en las inmediaciones de este núcleo de población, escuchar a los vecinos afectados y trasladarles el respaldo de la institución provincial en unos momentos especialmente difíciles.

Acompañado por la alcaldesa de Calzada de Calatrava y diputada provincial, Gema García Ríos, y por el diputado provincial Carlos Villajos, ha recorrido parte de las zonas afectadas por el fuego y ha inspeccionado el estado de la carretera que comunica la pedanía con el municipio matriz, una infraestructura cuya mejora constituye una reivindicación histórica de los habitantes de Huertezuelas, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante la visita, en la que también ha estado presente el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, natural de Huertezuelas, Valverde ha mantenido una conversación con los vecinos, quienes le han relatado la dureza de las últimas horas y las importantes pérdidas sufridas, especialmente en explotaciones de olivar, además de los daños ocasionados en el monte, en caminos agrícolas y en una nave, que ha quedado totalmente destruida por el fuego.

Los residentes han mostrado su preocupación por el futuro de sus explotaciones y por las consecuencias económicas derivadas del incendio, aunque también han querido destacar la rápida actuación de los servicios de emergencia y la coordinación desplegada durante las labores de extinción, gracias a la cual no se han producido daños personales y se han podido salvar los animales de las explotaciones ganaderas.

García Ríos ha calificado el incendio como "un golpe tremendo" para los vecinos de esta pequeña pedanía y ha subrayado que, aunque el hecho de que no haya habido víctimas ni pérdidas de ganado supone un importante alivio, las consecuencias materiales y emocionales son muy graves. Ha recordado que alrededor de 400 hectáreas han resultado afectadas, con importantes pérdidas económicas para explotaciones agrícolas y ganaderas debido a la destrucción de terrenos e infraestructuras.

García Ríos ha agradecido la presencia del presidente de la Diputación y ha asegurado que los vecinos necesitan sentir el respaldo de todas las administraciones. "Ahora mismo lo que necesitan es que no les dejemos solos, que el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, la Diputación, la Junta de Comunidades e incluso el Gobierno de España apoyen la recuperación de todo lo que se ha perdido", ha señalado.

Asimismo, ha destacado el fuerte vínculo que los habitantes de Huertezuelas mantienen con su entorno natural. "En los pueblos pequeños el sentimiento hacia la tierra, hacia el paisaje y hacia el monte es mucho más intenso de lo que muchas veces imaginamos. Han perdido algo muy suyo, muy íntimo, y la tristeza, la desesperación e incluso el miedo todavía se perciben en el ambiente", ha explicado para reiterar, a continuación, su compromiso de permanecer junto a los vecinos durante todo el proceso de recuperación.

Por su parte, Valverde ha definido lo ocurrido como "un desastre medioambiental" que ha afectado a uno de los enclaves naturales más valiosos de la provincia, situado en pleno corazón del Campo de Calatrava. Ha recordado que desde el mismo lunes mantuvo contacto permanente con la alcaldesa para conocer la evolución del incendio y ha celebrado que finalmente no haya sido necesario lamentar víctimas personales ni daños en el ganado.

El presidente de la institución provincial ha señalado que, más allá de las pérdidas materiales, el incendio ha provocado un profundo impacto emocional entre los habitantes de Huertezuelas, ya que el paisaje forma parte de su identidad y constituye una de las principales razones de su arraigo a esta pedanía.

"Hoy hemos recorrido los daños y hemos analizado también qué posibilidades de actuación tenemos desde todas y cada una de las administraciones. No me cabe ninguna duda de que el Ayuntamiento va a hacer todo cuanto esté en su mano, pero también tenemos que dar un paso adelante el resto de instituciones", ha afirmado.

En este sentido, Valverde ha trasladado un mensaje de tranquilidad y cercanía, interesándose por la evolución de la situación y por las decisiones que puedan adoptarse para que cuanto antes se pueda recuperar la normalidad. "Vamos a ver en qué podemos colaborar, en qué podemos ayudar y, sobre todo, qué decisiones se van tomando para saber de qué manera podemos actuar", ha señalado.

Ha explicado, por otro lado, la Diputación estudiará todas las posibilidades de colaboración dentro de sus competencias y ha recordado que muchas de las ayudas destinadas a este tipo de situaciones dependen de la declaración de zona gravemente afectada o de otros mecanismos habilitados por las administraciones competentes.

La visita también ha servido para abordar otra de las principales preocupaciones de los vecinos, el deficiente estado de la carretera que enlaza Huertezuelas con Calzada de Calatrava. Se trata de una vía estrecha y con numerosas curvas.

Tras recorrer el trazado junto a García Ríos, Valverde ha reconocido la necesidad de seguir actuando sobre esta infraestructura y ha anunciado que encargará una valoración técnica a los servicios de la Diputación para estudiar nuevas mejoras. Ha recordado que ya se ha intervenido en un tramo de la carretera y que actualmente se está actuando en otro. Y no ha dudado en afirmar que su deseo es que se pueda ir completando progresivamente la adecuación de la CR-5041.

Los vecinos han insistido en la necesidad de actuar sobre esta infraestructura, recordando que constituye la única conexión directa con Calzada de Calatrava y que, debido a su trazado y deficiente estado, se ven obligados a realizar desplazamientos más largos por Viso del Marqués.

RECONOCIMIENTO A LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN

El presidente de la Diputación también ha querido reconocer el extraordinario trabajo desarrollado por todos los efectivos que participaron en las labores de extinción del incendio.

"Ayer y antes de ayer todos los servicios de extinción trabajaron denodadamente para evitar que el incendio fuera mucho más allá. Podía haber sido un auténtico desastre medioambiental y, gracias al trabajo del INFOCAM, de los bomberos del SCIS y de los operarios municipales, se consiguió contener el fuego. Cuatrocientas hectáreas son muchas, pero podrían haber sido muchas más", ha manifestado.

Antes de concluir la visita, Valverde ha trasladado un mensaje de esperanza a los vecinos de Huertezuelas, convencido de que la recuperación será posible gracias al esfuerzo conjunto de todas las administraciones y de la propia población.

"Lo que me alegra es verles más animados y mirando hacia adelante. Podía haber pasado mucho más. Ahora la naturaleza irá recuperando su sitio y los demás tendremos que hacer todo lo posible para que las cosas vuelvan a su lugar. Estaremos a vuestro lado", ha afirmado.

Asimismo, ha confiado en la capacidad regeneradora del entorno natural. "Estoy seguro de que estos campos que ahora vemos absolutamente arrasados por las llamas volverán poco a poco a reverdecer y recuperarán la belleza que siempre ha caracterizado a este paisaje del Campo de Calatrava", ha dicho.