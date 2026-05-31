Un varón de enfrenta a cuatro años de prisión por vender cocaína en Talavera

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TOLEDO 31 May. (EUROPA PRESs) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo va a enjuiciar este martes, 2 de junio, a un varón acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, por el que se enfrenta a cuatro años de prisión.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía relata que el día 8 de febrero de 2024 el procesado --J.A.G.S.-- fue visto por agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Talavera de la Reina vendiendo una papelina de cocaína al salir de la peluquería que regentaba al conductor de un vehículo-- identificado como J.M.B.A.-- a cambio de 20 euros.

Los agentes policiales le siguieron y le interceptaron dicha papelina de cocaína, que arrojó un peso de 0.48 gramos.

Poco después procedieron a entrar en la peluquería, ocupando en su interior dos envoltorios de plástico de color blanco con cierre metálico de color verde conteniendo en su interior 1.53 gramos de cocaína con una riqueza media expresada en cocaína de 83.2% y un valor en el mercado ilícito de la droga de 90,3312 euros y que el acusado destinaba a su ilícita distribución, un envoltorio de plástico de color blanco con cierre metálico de color verde , otro envoltorio de color blanco, 20 euros procedentes de su ilícita actividad y una báscula de precisión con restos de una sustancia blanca

La Fiscalía sostiene que los hechos descritos son constitutivos de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud. De ahí que solicite la imposición al acusado de una pensa de cuatro años de prisión, e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 270,9932 euros, con 3 días de responsabilidad subsidiaria en caso de impago de multa.