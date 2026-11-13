Vecinos del barrio de Casablanca de Cuenca alertan de que la lluvia está derrumbando el muro de Alonso de Céspedes. - ASOCIACIÓN DE VECINOS

CUENCA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación de vecinos de Casablanca pide una solución al problema del muro de la calle Alonso de Céspedes, "que con las lluvias se está derrumbando", según informa la presidenta de la asociación, Mari Carmen Checa.

"Los vecinos están alarmados", subraya la presidenta del barrio, que pide al Ayuntamiento que les confirmen hasta cuándo va a seguir esta situación "porque seguimos con las veinte vallas amarillas después de dos años".

Checa ha recordado que la Asociación de Vecinos de Casablanca también ha trasladado el problema de conservación del estado de este muro al Defensor del Pueblo.