Vecinos del barrio conquense de Casablanca protestan ante un nuevo incidente en un edificio abandonado

Archivo - Vecinos de Casablanca exigen una solución "sin demora" para el edificio abandonado del Paseo San Antonio. - AAAVV CASABLANCA - Archivo

CUENCA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos del barrio de Casablanca ha vuelto a manifestar su "hartazgo" por los problemas que genera el edificio deshabitado del Paseo San Antonio, que este jueves volvió a ser protagonista de un incidente y empiezan a valorar la posibilidad de iniciar medidas como movilizaciones y recogidas de firmas.

Según relata la asociación este jueves, alrededor de las 17.45 horas, la Policía Nacional tuvo que intervenir nuevamente en el inmueble, del que salieron tres personas tras la llegada de las patrullas, en el marco de una posible ocupación del edificio.

Se trata de la tercera ocasión en la que, en pocos meses, han tenido que actuar tanto la policía como los bomberos. La última de ellas fue en agosto, cuando se produjo un incendio en el tejado del inmueble.

"El abandono prolongado de más de 15 años de este inmueble lo ha convertido en un foco de inseguridad y problemas, generando malestar y preocupación en el barrio", lamentan desde la asociación de vecinos de Casablanca, que insta a la propiedad del edificio a que asuma su responsabilidad y adopte medidas que pongan fin a esta situación.

Al mismo tiempo, se reclama al Ayuntamiento de Cuenca que tome cartas en el asunto sin más demora, "ya que los residentes no pueden seguir soportando este clima de inseguridad día tras día".

Asimismo, se solicita reforzar la vigilancia policial, especialmente por las noches, en las inmediaciones del edificio, en la zona del supermercado Ahorramás, calle Tarancón, calle Virgen de las Angustias y calle Virgen del Sagrario, puntos donde se vienen registrando conductas incívicas que preocupan a los vecinos.

"El barrio no aguanta más esta situación. No podemos seguir viviendo con el temor constante que genera este edificio abandonado. Pedimos soluciones ya, tanto a la propiedad como a las administraciones competentes. Si en un plazo razonable no se avanza en este sentido, la Asociación junto con los vecinos del barrio se verá en la necesidad de iniciar movilizaciones, recogida de firmas y cuantas acciones sean necesarias para garantizar la seguridad vecinal y una solución definitiva al edificio", subrayan desde la asociación.