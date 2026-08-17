Los vecinos de Bustaren homenajean a quienes lucharon contra el fuego de La Mierla un mes después del incendio

Homenaje en Bustares a quienes lucharon contra las llamas de La Mierla - JULIO MARTÍNEZ GARCÍA

GUADALAJARA, 17 Ago. (De Juluo Martínez García EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la localidad guadalajareña de Bustares han ofrecido, un mes después de la declaración del incendio originado en La Mierla y que se convirtió en el más virulento que ha sufrido Castilla-La Mancha, un homenaje a todo el personal que durante semanas permaneció trabajando contra las llamas.

Un fuego que dañó gran parte de la localidad, un pueblo que ahora ha querido dejar testigo de su agradecimiento con una placa conmemorativa en la plaza Mayor, donde puede leerse: 'En agradecimiento a todas aquellas personas que, de manera ejemplar, defendieron de las llamas a nuestro pueblo en el incendio de julio de 2026'.

En el discurso enunciado desde el centro del pueblo, se dejó claro que "hay gente que hace pueblo y gente que vive el pueblo", pero también hay "gente que lo salva de un incendio".

Un agradecimiento que se centra en bomberos forestales, personal de Infocam o Unidad Militar de Emergencias, pero sobre todo en los vecinos, quienes "estuvieron luchando mano a mano contra un frente de fuego descomunal, que avanzaba rápido y no dejaba descanso".

"Se quemaron más de 32.000 hectáreas, con un perímetro de 120 kilómetros que afectó a 34 municipios de Guadalajara. Las llamas superaban en algunos casos los 30 metros de altura, el humo impedía, en ocasiones, ver y respirar, era una guerra contra el fuego y el viento", se ha recordado en el acto.

Unas palabras que tuvieron además tiempo de acordarse de los apicultores y ganaderos afectados.

ACTO REIVINDICATIVO

El acto no ha dejado de lado la reivindicación. "Vivimos en una zona prácticamente despoblada, donde los medios son escasos y los ayuntamientos logran sobrevivir a duras penas, rascando donde pueden. Por eso este pequeño acto también tiene un aspecto reivindicativo. Les recordamos y exigimos a las administraciones públicas que ellos son los responsables de poner los medios necesarios para preservar nuestro patrimonio".

"Bustares, al igual que la sierra, vive, y seguirá viviendo gracias a todos nosotros que seguimos habitando, viniendo, disfrutando, y teniendo un amor profundo hacia nuestro pueblo, un lugar en un entorno privilegiado al que de una forma u otra tenemos el orgullo de pertenecer", remataba el discurso.